Знайшли під завалами: внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині виявили візантійську споруду

Археологи виявили візантійську споруду, датовану V-VI століттями н. е. Відкриття відбулося під час розчищення завалів після руйнувань, завданих землетрусом у 2023 році.

Під час розкопок у стародавньому місті археологи виявили склепінчасту конструкцію під завалами зруйнованої будівлі в Антак'ї, Туреччина. Відкриття відбулося під час розчищення завалів після руйнівного землетрусу 2023 року, який спричинив масштабні руйнування в регіоні, пише Heritage Daily.

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Споруду виявили під уламками двоповерхового будинку на вулиці Куртулуш, однієї з багатьох будівель, пошкоджених під час землетрусу. Зусилля з відновлення важливих історичних і релігійних пам'яток району вже розпочато під керівництвом Міністерства культури і туризму Туреччини у партнерстві з Європейським Союзом.

Згідно з офіційними повідомленнями, цегляна споруда знаходиться на глибині п'яти метрів під землею і має напівкруглу бочкоподібну склепінчасту стелю з настінними нішами, прикрашеними арками у візантійському стилі. Експерти вважають, що споруда датується V або VI століттям нашої ери і, ймовірно, слугувала каплицею або гробницею у візантійську епоху.

Алі Челікай, в.о. директора Археологічного музею Хатай, відзначив важливість цього місця, назвавши його цінним доповненням до історичного наративу Антак'ї. Він зазначив, що унікальний дизайн споруди дає уявлення про архітектурні та культурні практики візантійського періоду. Подальші дослідження мають на меті з'ясувати первісну функцію будівлі, з планами інтегрувати відкриття в місцеві туристичні ініціативи, що підвищить привабливість регіону для відвідувачів.

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Ці розкопки демонструють стійкість культурної спадщини Туреччини та її здатність переживати природні катаклізми. Виявляючи і зберігаючи такі історичні скарби, археологи допомагають поглибити наше розуміння минулого, одночасно роблячи внесок у майбутнє культурного туризму.

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