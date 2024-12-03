Квиток до античного театру: розкопки Ефесу західного Причорномор'я приносять нові артефакти (фото)

У стародавньому місті Туреччини вже 5 років тривають розкопки, які принесли численні артефакти, як місцевого, так і національного значення. Нещодавно дослідники виявили нові реліквії, пов’язані з місцевим театром.

Під час розкопок у стародавньому місті Прусіас-ад-Гіпіум, Туреччина, археологи виявили численні артефакти, що розкривають його історію в римську епоху. Серед знахідок — глиняний театральний квиток, статуетка богині Афродіти та Тірс, посох, пов'язаний з діонісійськими ритуалами, пише Arkeonews.

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Спочатку місто було відоме як Гіпіос і Кірос, а потім перейменоване після того, як його захопив Прусій I з Віфінії, народ якого вшанував свого царя, включивши його ім'я до своєї назви. Пізніше царство перейшло до римлян, під впливом яких архітектура міста розквітла.

Серед знахідок — глиняний театральний квиток Фото: AA

Відомий як "Ефес західного Причорномор'я", Прусіас-ад-Гіпіум є домом для добре збереженого римського театру, акведуків та мостів.

Стародавній театр, відомий у народі як "40 Басамаклар", має розміри 100 на 74 метри і зберіг такі елементи, як прикраси у вигляді левових кігтів, склепінчасті переходи та напівкруглу зону для глядачів.

Розкопки, які розпочалися п'ять років тому під наглядом Дирекції музею Конуралп, тривають цілий рік за підтримки муніципалітету Дюзче і схвалення Головного управління культурної спадщини та музеїв Туреччини. Мер Дюзче Фарук Озлю відзначив важливість збереження 2300-річної спадщини міста для майбутніх поколінь.

Він зазначив, що 80% території театру вдалося розкопати, що дозволило виявити артефакти місцевого та національного значення. Планується відновити театр як культурний центр на 10 000 глядачів, щоб до наступного року він міг приваблювати туристів.

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Результати дослідження демонструють неминущу важливість театру Прусіас-ад-Гіпіуму, розкриваючи його роль у поєднанні минулого і сьогодення через збереження культури.

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