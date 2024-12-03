Билет в античный театр: раскопки Эфеса западного Причерноморья приносят новые артефакты (фото)

В древнем городе Турции уже 5 лет продолжаются раскопки, которые принесли многочисленные артефакты, как местного, так и национального значения. Недавно исследователи обнаружили новые реликвии, связанные с местным театром.

Во время раскопок в древнем городе Прусиас-ад-Гипиум, Турция, археологи обнаружили многочисленные артефакты, раскрывающие его историю в римскую эпоху. Среди находок — глиняный театральный билет, статуэтка богини Афродиты и Тирс, посох, связанный с дионисийскими ритуалами, пишет Arkeonews.

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Первоначально город был известен как Гипиос и Кирос, а затем переименован после того, как его захватил Прусий I из Вифинии, народ которого почтил своего царя, включив его имя в свое название. Позже царство перешло к римлянам, под влиянием которых архитектура города расцвела.

Среди находок — глиняный театральный билет Фото: АА

Известный как "Эфес западного Причерноморья", Прусиас-ад-Гипиум является домом для хорошо сохранившегося римского театра, акведуков и мостов.

Древний театр, известный в народе как "40 Басамаклар", имеет размеры 100 на 74 метра и сохранил такие элементы, как украшения в виде львиных когтей, сводчатые переходы и полукруглую зону для зрителей.

Раскопки, которые начались пять лет назад под наблюдением Дирекции музея Конуралп, продолжаются целый год при поддержке муниципалитета Дюзче и одобрении Главного управления культурного наследия и музеев Турции. Мэр Дюзче Фарук Озлю отметил важность сохранения 2300-летнего наследия города для будущих поколений.

Он отметил, что 80% территории театра удалось раскопать, что позволило обнаружить артефакты местного и национального значения. Планируется восстановить театр как культурный центр на 10 000 зрителей, чтобы к следующему году он мог привлекать туристов.

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Результаты исследования демонстрируют непреходящую важность театра Прусиас-ад-Гипиума, раскрывая его роль в сочетании прошлого и настоящего через сохранение культуры.

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