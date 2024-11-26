Соревновался величием с Луксорским храмом: археологи раскопали уникальную реликвию Древнего Египта

Во время раскопок в Египте археологи обнаружили пилон древнего храма, который датируется периодом правления Птолемея VIII. Это уникальная находка, которая свидетельствует о величии птолемеевского храма.

Недавние археологические раскопки обнаружили важную реликвию Древнего Египта — пилон птолемеевского храма, найденный в Согагу, Египет. Артефакт обнаружили на западной стороне главного храма в Атрибисе, месте, которое когда-то было центральным для древнеегипетских религиозных практик, пишет Heritage Daily.

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Атрибис был важным культовым центром, посвященным поклонению Мин-Ре, его жене-богине львице Репит и их сыну, божеству-ребенку Колантесу. Место включает храмовый комплекс, поселение, некрополь и древние карьеры.

Недавние археологические раскопки обнаружили важную реликвию Древнего Египта Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В основе этого недавнего открытия — монументальный пилон длиной 51 метр, разделенный на две башни шириной 24 метра, фланкирующие центральные въездные ворота. По оценкам археологов, сооружение изначально стояло на высоте 18 метров, соперничая по величию с пилоном Луксорского храма.

Во время очистки на внешней и внутренней стенах пилона были обнаружены иероглифические надписи. Эти надписи изображают фараона и божеств. Анализ картушей, найденных у входа и на внутренних стенах, показал, что сооружение датируется периодом правления Птолемея VIII, который, как считается, был инициатором строительства храма.

Известный своими хитроумными политическими стратегиями, Птолемей VIII правил Египтом между 170 и 116 годами до нашей эры. Несмотря на его репутацию в древнегреческих текстах как безжалостного и жестокого правителя, он также считался одним из самых умных политиков своего времени.

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Это открытие является частью исследований, продолжающихся в рамках проекта "Атрибис" Тюбингенского университета при постоянной поддержке Высшего совета по делам древностей Египта. Следующие сезоны раскопок имеют целью исследовать пилон глубже, что обещает пролить больше света на архитектурное и культурное наследие династии Птолемеев.

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