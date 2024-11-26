Змагався величчю з Луксорським храмом: археологи розкопали унікальну реліквію Стародавнього Єгипту

Під час розкопок у Єгипті археологи виявили пілон древнього храму, який датується періодом правління Птолемея VIII. Це унікальна знахідка, яка свідчить про велич птолемеївського храму.

Нещодавні археологічні розкопки виявили важливу реліквію Стародавнього Єгипту — пілон птолемеївського храму, знайдений у Согаґу, Єгипет. Артефакт виявили на західній стороні головного храму в Атрібісі, місці, яке колись було центральним для давньоєгипетських релігійних практик, пише Heritage Daily.

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Атрібіс був важливим культовим центром, присвяченим поклонінню Мін-Ре, його дружині-богині левиці Репіт та їхньому синові, божеству-дитині Колантесу. Місце включає храмовий комплекс, поселення, некрополь і стародавні кар'єри.

Нещодавні археологічні розкопки виявили важливу реліквію Стародавнього Єгипту Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

В основі цього нещодавнього відкриття — монументальний пілон завдовжки 51 метр, розділений на дві вежі шириною 24 метри, що фланкують центральну в'їзну браму. За оцінками археологів, споруда спочатку стояла на висоті 18 метрів, змагаючись за величчю з пілоном Луксорського храму.

Під час очищення на зовнішній і внутрішній стінах пілона були виявлені ієрогліфічні написи. Ці написи зображують фараона та божеств. Аналіз картушів, знайдених біля входу та на внутрішніх стінах, показав, що споруда датується періодом правління Птолемея VIII, який, як вважається, був ініціатором будівництва храму.

Відомий своїми хитромудрими політичними стратегіями, Птолемей VIII правив Єгиптом між 170 і 116 роками до нашої ери. Попри його репутацію в давньогрецьких текстах як безжального й жорстокого правителя, він також вважався одним із найрозумніших політиків свого часу.

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Це відкриття є частиною досліджень, що тривають у рамках проєкту "Атрібіс" Тюбінгенського університету за постійної підтримки Вищої ради у справах старожитностей Єгипту. Наступні сезони розкопок мають на меті дослідити пілон глибше, що обіцяє пролити більше світла на архітектурну та культурну спадщину династії Птолемеїв.

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