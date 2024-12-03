Нашли под завалами: в результате разрушительного землетрясения в Турции обнаружили византийское сооружение

Археологи обнаружили византийское сооружение, датированное V-VI веками н. э. Открытие произошло во время расчистки завалов после разрушений, нанесенных землетрясением в 2023 году.

Во время раскопок в древнем городе археологи обнаружили сводчатую конструкцию под завалами разрушенного здания в Антакье, Турция. Открытие произошло во время расчистки завалов после землетрясения 2023 года, которое вызвало масштабные разрушения в регионе, пишет Heritage Daily.

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Сооружение обнаружили под обломками двухэтажного дома на улице Куртулуш, одного из многих зданий, поврежденных во время землетрясения. Усилия по восстановлению важных исторических и религиозных памятников района уже начаты под руководством Министерства культуры и туризма Турции в партнерстве с Европейским Союзом.

Согласно официальным сообщениям, кирпичное сооружение находится на глубине пяти метров под землей и имеет полукруглый бочкообразный сводчатый потолок с настенными нишами, украшенными арками в византийском стиле. Эксперты считают, что сооружение датируется V или VI веком нашей эры и, вероятно, служило часовней или гробницей в византийскую эпоху.

Али Челикай, и.о. директора Археологического музея Хатай, отметил важность этого места, назвав его ценным дополнением к историческому нарративу Антакьи. Он отметил, что уникальный дизайн сооружения дает представление об архитектурных и культурных практиках византийского периода. Дальнейшие исследования имеют целью выяснить первоначальную функцию здания, с планами интегрировать открытие в местные туристические инициативы, что повысит привлекательность региона для посетителей.

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Эти раскопки демонстрируют устойчивость культурного наследия Турции и ее способность переживать природные катаклизмы. Обнаруживая и сохраняя такие исторические сокровища, археологи помогают углубить наше понимание прошлого, одновременно делая вклад в будущее культурного туризма.

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