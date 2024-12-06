Секреты Нотр-Дама: археологи рассказали об артефактах, найденных во время реставрации (фото)

Недавно завершились работы по восстановлению Нотр-Дама, который получил значительные повреждения после разрушительного пожара в 2019 году. Раскопки под собором открыли слои истории, насчитывающие более 2000 лет.

После катастрофического пожара в апреле 2019 года собор Парижской Богоматери подвергся масштабным ремонтным работам, которые предоставили археологам уникальную возможность исследовать его скрытые слои. Во время раскопок удалось обнаружить более 1000 фрагментов исторических произведений искусства, дающих ценную информацию о богатой истории собора, пишет Greek Reporter.

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Музей Клюни, парижский музей, известный своей коллекцией средневекового искусства, теперь хранит некоторые из этих чрезвычайных артефактов. Среди экспонатов — скульптуры, спасенные из Нотр-Дама, в частности примерно 30 фрагментов средневековой перегородки, которая когда-то отделяла хор от нефа, а ее выдающиеся части, такие как бюст Христа и человек в тунике, занимали центральное место. Созданные в 1230 году, эти скульптуры долгое время считались утраченными до недавнего открытия.

Раскопки под собором открыли слои истории, насчитывающие более 2000 лет Фото: Denis Gliksman / Inrap

Директор музея Северин Лепапе выразила свое восхищение, отметив важность этих находок. Наряду с ними археологи обнаружили около 700 каменных фрагментов, некоторые из которых сохранили следы цветной отделки — редкая особенность, что показывает, как скульптуры могли выглядеть изначально.

Дамьен Берне, куратор выставки "Заставить камни говорить": Средневековые скульптуры Нотр-Дама", заявил, что эти находки раскрывают яркий визуальный стиль произведений искусства собора до того, как века сноса их стерли.

Археологические работы выходят за пределы средневековой эпохи. Раскопки под собором открыли слои истории, насчитывающие более 2000 лет. Среди выдающихся открытий — жилье первого века, погребенное на глубине 3,5 м под землей, остатки жилья и ремесленных мастерских римской эпохи, а также сооружения каролингского периода (750-887). Впервые обнаружены фундаменты собора, что демонстрирует развитие этого места от древнейших времен до наших дней.

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Кристоф Беснье, эксперт французского Национального института превентивных археологических исследований (INRAP), отметил широту этих открытий.

"Мы обнаружили доказательства почти из всех периодов, что позволило нам собрать воедино более двух тысячелетий истории острова Сити", — сказал он.

Ранее Фокус писал о том, как ученый исправил тысячелетнее недоразумение. Исследуя письма Оттона I, эксперт по средневековой истории обнаружил ошибку в датировке, которая привела к ошибочному пониманию написанного.

Также мы рассказывали о древней надписи, найденной на Кипре. Ученые считают, что она происходит от линейного письма A, которое до сих пор не перевели.