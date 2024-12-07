Самый большой из найденных в Англии: в Вустершире обнаружили клад древнеримских монет (фото)

Масштабный клад древнеримских монет датируется периодом правления Нерона. Ученые называют эту находку как беспрецедентную для исследований римской эпохи.

В Вустершире, Англия, во время строительных работ обнаружили значительный клад монет времен правления императора Нерона. Эта находка насчитывает 1 368 монет и является крупнейшей коллекцией времен правления Нерона из всех когда-либо открытых, пишет Arkeonews.

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Сокровище охватывает два века с 157 г. до н.э. до 55 г. н.э. и относится к ранним временам римской Британии, вскоре после вторжения Клавдия в 43 г. н.э. Находку, обнаруженную в конце 2023 года в районе Ли и Брансфорда, тщательно исследуют сотрудники Вустерширской службы наследия, искусства и музеев вместе с экспертами Схемы перемещения древностей и Вустерширской архивной и археологической службы.

Доктор Мюррей Эндрюс, преподаватель британской археологии в Университетском колледже Лондона, описывает эту находку как беспрецедентную для исследований римской эпохи.

"Это самый большой клад времен правления Нерона (54-68 гг. н. э.), найденный в Британии, и один из крупнейших в Римской империи, — сказал доктор Эндрюс, — Монеты происходят со всего римского мира, от Средиземноморья до Британии. Их спрятали сразу после вторжения Клавдия, когда римские войска шли через западную Британию, чтобы воевать с племенами Уэльса и валлийской границы. Это замечательное открытие, которое проливает новый важный свет на римское завоевание — время конфликтов и изменений в начале британской истории".

Горшок с монетами, вероятно, изготовленный в гончарной печи на Мальвернских холмах Фото: Worcestershire Heritage, Art & Museums/Luke Unsworth

"Наше предварительное исследование свидетельствует, что клад связан с военными расходами — возможно, это официальные выплаты состоятельному местному фермеру или купцу, который поставлял зерно и скот в римский форт в Вустере", — добавляет исследователь.

Горшок с монетами, вероятно, изготовленный в гончарной печи на Мальвернских холмах, содержал преимущественно серебряные денарии, отчеканенные в Риме. Самая старая из монет датируется 157 годом до н. э., а самая новая — 55 годом н. э.

Большинство из них — серебряные денарии, изготовленные в Риме. Одна золотая монета, статер, — единственная. Ее изготовили для племени добуннов, населявших Вустершир с 20 по 45 гг. н. э.

Сейчас сокровище каталогизируют и хранят в Вустерской городской художественной галерее и музее, где оно будет выставлено на временную экспозицию в январе.

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