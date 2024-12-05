Затонул в Первую мировую: ученые обнаружили остатки корабля, потопленного немецкой торпедой

Благодаря использованию передовых методов ученые смогли найти затонувший корабль времен Первой мировой войны. Среди более 100 моряков, находившихся на борту, выжили только 12.

Во второй половине дня 13 декабря 1917 года корабль "Стивен Фернс" шел по северной части Ирландского моря, направляясь в Ливерпуль на ремонт. Экипаж, осознавая потенциальную угрозу со стороны немецких подводных лодок, держал осторожный курс, меняя направление движения каждые десять минут и идя со скоростью 13 узлов (около 24 километров в час), однако их бдительность не смогла предотвратить трагедию, пишет Phys.org.

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В 16:15 немецкая подводная лодка UB-64 выпустила торпеду, которая попала в правый борт корабля. Взрыв был катастрофическим, судно затопило всего за три минуты. Среди более 100 моряков, находившихся на борту, выжили лишь 12. Лейтенант П.С. Симмондс, один из выживших, цеплялся за импровизированный плот, прежде чем через два часа его спасли и доставили в безопасное место в Холихед, Уэльс.

Более века точное местонахождение затонувшего корабля "Стивен Фернс" оставалось неопределенным. Лейтенант Симмондс предоставил приблизительное местонахождение в своем отчете на следующий день, но его окончательно не определили. Сейчас исследователи считают, что они нашли обломки корабля примерно в десяти милях от восточного побережья Северной Ирландии.

Открытие стало возможным благодаря совместному проекту Бангорского университета, который использует передовые технологии для идентификации исторических кораблекрушений. Исследователи, работающие над проектом Unpath'd Waters, соединили морские архивы с современными научными данными.

Используя многолучевой гидролокатор и исторические записи, в частности планы судов и военный дневник UB-64, они проанализировали потенциальные места аварии. Конкретное место соответствовало размерам корабля и совпадало с показаниями капитан-лейтенанта Вальтера Гуде, командира UB-64, который сообщил о торпедировании парохода, окрашенного в зеленый цвет, в этом районе.

Сначала считалось, что это было шведское грузовое судно "Майя", которое также поразили торпедой годом позже. Однако обновленные данные гидролокатора и исторические свидетельства указывают на то, что остатки "Майи" лежат дальше на юг, что укрепляет аргументы в пользу идентификации обломков "Стивена Фернса".

Исследование также выявило невероятную деталь: несколько жертв затопления нашли на побережье Северного Уэльса, почти в 100 километрах к югу, примерно через месяц после инцидента. Чтобы понять этот феномен, ученые использовали численное моделирование — метод, который обычно применяется для отслеживания загрязнителей или морского мусора.

С помощью ретроспективного анализа морских условий с декабря 1917 по январь 1918 года они реконструировали модели приливов и ветров, чтобы нанести на карту вероятные пути дрейфа обломков. Полученные данные тесно связаны с местом и временем обнаружения тел, что подтверждает точность модели.

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Эти передовые методы не только решают исторические загадки, но и открывают новые пути для изучения других морских инцидентов. Интегрируя рассказы выживших, архивные данные и современные научные инструменты, исследователи могут углубить наше понимание исторических событий, одновременно совершенствуя методологии, которые можно применить в будущих исследованиях.

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