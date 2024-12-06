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Технологии и наука

Редкая и нетипичная находка: во время раскопок кургана археологи обнаружили нефритовый артефакт (фото)

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Фото: АА | Археологи нашли древнюю печать из нефрита, возраст которой оценивается в 4400 лет

Археологи нашли древнюю печать из нефрита, возраст которой оценивается в 4400 лет. Такие артефакты появились в Месопотамии и со временем распространились в другие регионы.

Во время раскопок на кургане Сейитемер Хёйюк (Seyitömer Höyük) в западной Анатолии, Турция, археологи нашли цилиндрическую печать из нефрита, возраст которой оценивается в 4400 лет. Поселение бронзового века, расположенное в 350 километрах к югу от Стамбула, находится на историческом перекрестке между месопотамской и средиземноморской культурами, пишет Arkeonews.

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Раскопки кургана продолжаются уже 35 лет под руководством доктора Севги Гюрдаля из Музея Кютахья при спонсорской поддержке холдинга Çelikler Holding. В этом году команда из 25 специалистов и 50 рабочих сосредоточилась на слоях эпохи ранней бронзы, обнаруживая артефакты, связанные с керамическим производством.

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Среди этих находок нефритовая цилиндрическая печать выделяется как самая выдающаяся находка сезона раскопок 2024 года
Фото: АА

Среди этих находок нефритовая цилиндрическая печать выделяется как самая выдающаяся находка сезона раскопок 2024 года. Доктор Гюрдаль отметил ее важность, объяснив, что такие печати появились в Месопотамии в середине 4-го тысячелетия до нашей эры, а затем распространились в Анатолию и другие регионы через торговые пути.

Этот артефакт отличается материалом и местом находки. Печать, которая считается старейшей в своем роде во Внутренней Западной Анатолии, изготовлена из нефрита — камня, редкого в Турции.

Хотя нефрит в этом регионе обычно фиолетового цвета, зеленая разновидность, использованная для этой печати, вероятно, происходит из Харманчика, расположенного между Бурсой и Кютахьей.

Это указывает на международную торговлю и культурный обмен, повлиявшие на местное ремесло. Подобные находки, в частности цилиндрические печати из глины и голубого полевого шпата, ранее находили в Трое, что свидетельствует о широких связях цивилизаций бронзового века в Анатолии.

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Доктор Гюрдаль отметил, что такие артефакты являются бесценными для понимания интеграции региона в древние торговые сети и его культурного взаимодействия с внешними цивилизациями. Это открытие свидетельствует об историческом значении региона как центра торговли и культуры.

Ранее Фокус писал о найденной в Турции алебастровой печати времен Ассирийской империи. Этот артефакт, по мнению ученых, принадлежал знатной особе.

Также мы рассказывали о важном артефакте, найденном в Сассексе, Англия. Поисковик обнаружил золотую пластину, которую ученые датировали VI-VII веками н. э.