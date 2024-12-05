Священный спа-салон римлян: археологи обнаружили тысячи артефактов в Тоскане (фото)

Исследуя горячие источники в Италии, археологи обнаружили многочисленные артефакты, в частности статуи, монеты, украшения и ритуальные подношения. Это место играло важную роль в культурной и духовной жизни римлян.

На древних горячих источниках Сан-Кашано-дей-Баньи в Тоскане, Италия, археологи обнаружили многочисленные артефакты II-I до н. э. Основанное как святилище в III веке до н. э., это место, известное термальными водами, превратилось в обширный спа-комплекс, известный как Balnea Clusinae, пишет Heritage Daily.

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Геотермальные источники, поддерживающие стабильную температуру 42°C, обеспечивали место лечебными водами, привлекая посетителей со всей Римской империи, в частности таких выдающихся личностей, как Цезарь Август.

Во время раскопок удалось обнаружить 24 бронзовые статуи II и I веков до нашей эры Фото: Ministry of Culture

Во время раскопок удалось обнаружить 24 бронзовые статуи II и I веков до нашей эры, которые, как полагают, установили как вотивные жертвоприношения богам. Опираясь на эти открытия, недавнее исследование пролило дополнительный свет на культурное и духовное значение этого места.

Ученые исследовали теменос, священную ограду, и главный храмовый комплекс, обнаружив такие артефакты, как стеклянные кувшины, лампы, бронзовые статуэтки и анатомические фигурки жертвоприношений, изготовленные из разрисованной терракоты.

Особенно захватывающей находкой является почти метровая статуя змеи, которая, как полагают, представляет Агафодемона, греческого змееподобного божества, символизирующего удачу и достаток.

Во время раскопок также нашли тысячи монет, золотую корону, бронзовые статуэтки мужских и женских фигурок, а также причудливо украшенные подношения из веток, шишек и растений.

Сейчас ученые делают все возможное, чтобы законсервировать и продемонстрировать эти находки, а в дальнейшем планируется открытие Национального археологического музея Сан-Кашано-дей-Баньи во Дворце протоиерея и создание термального археологического парка вокруг Баньо-Гранде.

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Эти открытия не только демонстрируют архитектурное и культурное богатство этого места, но и углубляют наше понимание древнеримских и этрусских практик. Поскольку исследователи продолжают свою работу, сохранение и изучение этого замечательного места гарантирует, что его истории сохранятся для следующих поколений.

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