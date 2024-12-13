Сокровище святого Христофора: после двух лет неудачных поисков мужчина нашел уникальный артефакт (фото)

Недавно сталевар из Южного Уэльса нашел драгоценный золотой перстень, который датируется XIV-XV веками н. э. Эксперты уже оценили артефакт в 10 тысяч фунтов стерлингов, что делает находку еще более невероятной.

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Недавно английский поисковик нашел редкий средневековый золотой перстень стоимостью более 10 000 фунтов стерлингов (более 12 600 долларов) с помощью металлоискателя во время встречи поисковиков в Солсбери, графство Уилтшир. Находка, которая датируется XIV-XV веками н. э., уже поразила исследователей своим мастерством, пишет Daily Mail.

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Пол Маклафин, сталевар из Южного Уэльса, занимается поиском с металлоискателем в течение двух лет, однако до сих пор не находил ценных артефактов. Все изменилось во время рутинного поиска, когда его прибор поймал сильный сигнал. На глубине около 20 сантиметров лежало золотое кольцо с изысканной гравировкой.

Несмотря на то, что перстень пролежал в земле более пяти веков, его состояние остается безупречным Фото: Paul McLoughin/BNPS

На 23-миллиметровом перстне изображен святой Христофор и выгравирована французская надпись "MON CUER AUET", что означает "Ты имеешь мое сердце". Эксперты считают, что перстень, вероятно, принадлежал человеку со значительным статусом, например, епископу или дворянину.

Несмотря на то, что артефакт пролежал в земле более пяти веков, его состояние остается безупречным, а мастерство исполнения чрезвычайное.

Пол описал свою реакцию на находку, сказав, что сначала принял находку за кусок свинца, прежде чем осознал ее истинную природу.

"Когда я очистил землю и увидел золотой образ святого Христофора, я не мог поверить своим глазам, — добавил мужчина, — Он идеален — без единой царапины. Это действительно находка всей жизни".

Сейчас кольцо проходит официальную процедуру регистрации сокровища, и Пол планирует разделить средства от его продажи с землевладельцем.

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"Такие кольца часто продаются за 5 000-10 000 фунтов стерлингов, а иногда и больше, — отметил специалист Эван-Харт, — Его связь со святым Христофором демонстрирует культурную важность, поскольку артефакт олицетворяет безопасность и надежность путешествий".

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