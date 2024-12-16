Встелили підлогу кістками: археологи виявили моторошну знахідку в Північній Голландії (фото)

Дослідники виявили кістяну підлогу, яка датується XV століттям н. е. Ця знахідка — особлива, оскільки відомо тільки про поодинокі випадки використання такого нестандартного матеріалу.

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Під час ремонту на вулиці Ахтердам в Алкмаарі, Нідерланди, археологи виявили ділянку підлоги, частково побудовану з кісток тварин. Ця незвичайна особливість викликала значний інтерес серед істориків та дослідників, пише Arkeonews.

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Відкриття сталося, коли археологи отримали доступ до місця, щоб вивчити його перед подальшим будівництвом. Досліджуючи територію, вони виявили залишки стародавньої кахельної підлоги, яку доповнили фрагментами кісток.

Ці кістки великої рогатої худоби були ретельно обрізані до однакової висоти й розташовані в чітко визначеному порядку. Деякі кістки були розташовані верхівками догори, а інші зрізаними сторонами донизу.

Причина включення кісток тварин у підлогу залишається невизначеною Фото: Team Archaeology, municipality of Alkmaar

Ненсі де Йонг, членкиня археологічної команди, висловила своє захоплення: "Це завжди привілей — відкривати артефакти з минулого і робити внесок в історію Алкмаару".

Вона зазначила, що ця кістяна підлога — виняткова знахідка, яка пропонує рідкісний погляд на архітектурні практики того часу.

Подібні підлоги, хоч і рідкісні, знаходили лише в Північній Голландії. Серед попередніх знахідок — об'єкти в Хорні, Енкхуйзені та Едамі, де кістки також використовувалися поряд з плиткою у схожий спосіб.

За оцінками експертів, підлога в Алкмаарі, ймовірно, датується XV століттям, що передує нинішній будівлі на цьому місці, побудованій близько 1609 року. Це дозволяє припустити, що нинішня споруда могла бути побудована на старішому фундаменті, що є поширеною практикою в історичних міських центрах.

Причина включення кісток тварин у підлогу залишається невизначеною. Деякі дослідники припускають, що кістки могли бути обрані для функціональних цілей, потенційно пов'язаних з первісним використанням будівлі.

Інші вважають, що кістки пропонували недороге рішення для заповнення прогалин у плитковому покритті. Подальше вивчення місця може дати більше інформації про його історичне призначення.

Археологи планують продовжити дослідження підлоги в найближчі тижні, щоб визначити її повні розміри і зібрати додаткові дані. Знахідка привернула увагу чиновників з охорони культурної спадщини Алкмаару, які вважають її важливою частиною багатої історії міста.

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"Це відкриття демонструє важливість збереження і вивчення історичних пам'яток Алкмаару, — сказала Анджо Ван де Вен, місцевий радник з питань спадщини. — В історичному центрі міста ще так багато цікавого можна знайти під нашими ногами".

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