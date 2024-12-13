Діаметром як футбольне поле: археологи розкопали неолітичну споруду віком 5 тисяч років (фото)

Під час археологічних розкопок на північному заході Польщі археологи знайшли монументальну ронделу, яку місцеві спільноти використовували для ритуалів та церемоній.

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У Новому Обєзеже, Польща, археологи виявили неолітичну споруду, датовану приблизно 4800 роком до н. е., яка проливає світло на церемоніальні та соціальні практики неолітичних спільнот. Це відкриття дає змогу зазирнути у складну культурну динаміку ранніх суспільств, пише Arkeonews.

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Розкопки під керівництвом доктора Леха Черняка з Гданського університету дали цінну інформацію про будову і значення рондел — круглих церемоніальних центрів, що характеризуються концентричними ровами і дерев'яними палісадами.

Ці споруди, що вперше з'явилися в дунайських неолітичних суспільствах, слугували місцями збору для общинних ритуалів Фото: Marek Z. Barański

Ці споруди, що вперше з'явилися в дунайських неолітичних суспільствах, слугували місцями збору для общинних ритуалів, часто приурочених до астрономічних подій, таких як зимове сонцестояння. Знахідка в Новому Обєзеже, діаметром 112 метрів, оточена численними системами траншей, вирізняється своїми розмірами та складністю.

Рондели, поширені між 4800 і 4500 роками до н. е., символізували соціальну згуртованість і співпрацю. Процес будівництва, реконструйований за допомогою методу chaîne opératoire, свідчить про ретельне планування та значний технічний досвід.

Над цією ронделою працювали сотні людей протягом кількох років, а перші ритуали, ймовірно, слугували для об'єднання спільноти. Дерев'яні будівлі споруди, укріплені глиняними та очеретяними дахами, були спроєктовані так, щоб витримати виклики навколишнього середовища.

Одним із визначних аспектів рондели є свідчення ритуального циклу, пов'язаного з його використанням. Рови періодично засипали і знову відкривали, що свідчить про церемонії, пов'язані з його обслуговуванням та оновленням.

Розташування входів до нього за сторонами світу також вказує на те, що його будівничі володіли передовими астрономічними знаннями, пов'язуючи церемонії з сонячними подіями.

Артефакти, зокрема рештки тварин і кераміка, що асоціюється з вихідцями з таких регіонів, як Північна Богемія чи Нижня Сілезія, вказують на роль рондели як центру соціальних заходів, фестивалів і, можливо, жертвоприношень.

Ці події, ймовірно, зміцнювали ієрархію спільноти, сприяли соціальним зв'язкам і вирішували територіальні суперечки. Попри те, що деякі теорії припускають, що рондели відображали політичну владу, колективні зусилля, необхідні для їхнього будівництва, вказують на егалітарні соціальні структури, можливо, керовані групами, яким було доручено зберігати ритуальні знання.

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Занепад рондел близько 4500 року до н. е. знаменує собою значні зміни в неолітичному ландшафті. Це занедбання може означати внутрішні конфлікти або міграції, закриваючи главу в історії неолітичних суспільств.

Відкриття в Новому Обєзеже не лише збагачує наше розуміння цих стародавніх спільнот, але й демонструє винахідливість і стійкість ранніх людських суспільств.

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