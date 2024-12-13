Диаметром как футбольное поле: археологи раскопали неолитическое сооружение возрастом 5 тысяч лет (фото)

Во время археологических раскопок на северо-западе Польши археологи нашли монументальную ронделу, которую местные сообщества использовали для ритуалов и церемоний.

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В Новом Обезеже, Польша, археологи обнаружили неолитическое сооружение, датированное примерно 4800 годом до н. э., которое проливает свет на церемониальные и социальные практики неолитических сообществ. Это открытие позволяет заглянуть в сложную культурную динамику ранних обществ, пишет Arkeonews.

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Раскопки под руководством доктора Леха Черняка из Гданьского университета дали ценную информацию о строении и значении рондел — круглых церемониальных центров, характеризующихся концентрическими рвами и деревянными палисадами.

Эти сооружения, впервые появившиеся в дунайских неолитических обществах, служили местами сбора для общинных ритуалов Фото: Marek Z. Barański

Эти сооружения, впервые появившиеся в дунайских неолитических обществах, служили местами сбора для общинных ритуалов, часто приуроченных к астрономическим событиям, таким как зимнее солнцестояние. Находка в Новом Обезеже, диаметром 112 метров, окруженная многочисленными системами траншей, отличается своими размерами и сложностью.

Рондели, распространенные между 4800 и 4500 годами до н. э., символизировали социальную сплоченность и сотрудничество. Процесс строительства, реконструированный с помощью метода chaîne opératoire, свидетельствует о тщательном планировании и значительном техническом опыте.

Над этой ронделой работали сотни людей в течение нескольких лет, а первые ритуалы, вероятно, служили для объединения сообщества. Деревянные здания сооружения, укрепленные глиняными и тростниковыми крышами, были спроектированы так, чтобы выдержать вызовы окружающей среды.

Одним из выдающихся аспектов рондели является свидетельство ритуального цикла, связанного с его использованием. Рвы периодически засыпали и снова открывали, что свидетельствует о церемониях, связанных с его обслуживанием и обновлением.

Расположение входов в него по сторонам света также указывает на то, что его строители обладали передовыми астрономическими знаниями, связывая церемонии с солнечными событиями.

Артефакты, в частности останки животных и керамика, ассоциирующаяся с выходцами из таких регионов, как Северная Богемия или Нижняя Силезия, указывают на роль рондели как центра социальных мероприятий, фестивалей и, возможно, жертвоприношений.

Эти события, вероятно, укрепляли иерархию сообщества, способствовали социальным связям и решали территориальные споры. Несмотря на то, что некоторые теории предполагают, что рондели отражали политическую власть, коллективные усилия, необходимые для их строительства, указывают на эгалитарные социальные структуры, возможно, управляемые группами, которым было поручено хранить ритуальные знания.

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Упадок рондел около 4500 года до н. э. знаменует собой значительные изменения в неолитическом ландшафте. Этот упадок может означать внутренние конфликты или миграции, закрывая главу в истории неолитических обществ.

Открытие в Новом Обезеже не только обогащает наше понимание этих древних сообществ, но и демонстрирует изобретательность и устойчивость ранних человеческих обществ.

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