Раскопали монумент героям: археологи нашли уникальные погребальные артефакты и золотые украшения

Исследователи обнаружили древний монумент, посвященный умершим героям Рипеса, древнего города в регионе Ахая. Во время раскопок ученые нашли драгоценные артефакты, свидетельствующие о важности и богатстве похороненных людей.

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На плато Трапеза, расположенном вблизи Эгио в греческом регионе Пелопоннес археологи обнаружили древние золотые артефакты и остатки древнего сооружения. Эти находки раскрывают историческое значение местности и ее важность для понимания прошлого региона, пишет Arkeonews.

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Раскопки подтверждают связь этого места с Рипесом, важным городом в регионе Ахая в ранний исторический период Греции. Известный своей ролью в основании колонии Кротон в Древней Греции, Рипес, как полагают, основали пеласги — поселенцы, чье присутствие вплетено в мифологию и древние тексты. Со временем город заселили ионийцы, но около 30 г. до н. э. он подвергся разрушениям и был покинут во времена римского владычества.

Кулон с изображением крылатого Эроса Фото: Greek Ministry of Culture

Центральным элементом нынешних раскопок было исследование "Здания Γ" (Гамма) — сооружения, связанного с общественной деятельностью в древнем Рипесе. Исследователи обнаружили 16,80-метровый фундамент, который датируются периодом до 300 г. до н. э.

Архитектурные особенности указывают на грандиозный дизайн в коринфском стиле, с причудливо декорированными колоннами и базами, напоминающими храм Аполлона в Бассах.

Среди самых ярких находок — мраморные скульптуры львов пентелийского периода и фрагменты погребальной стелы с изображением юноши, которые намекают на то, что здание Γ служило герооном — памятником в честь героев Рипеса.

Внутри археологи раскопали неповрежденные гробницы с богатыми погребальными приношениями, среди которых золотые перстни, кулон с изображением крылатого Эроса, ожерелье в виде львиного бюста, серьги со львиными головами и старинные монеты. Эти предметы демонстрируют богатство и выдающееся положение похороненных здесь людей.

Эти предметы демонстрируют богатство и выдающееся положение похороненных здесь людей Фото: Greek Ministry of Culture

Дополнительные раскопки вблизи памятника обнаружили глиняную посуду и архитектурные остатки, датированные VIII веком до н. э., что свидетельствует о длительной истории заселения этого места.

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Это открытие дает неоценимое представление о древнегреческой культуре, архитектурных практиках и общественных структурах Рипеса, свидетельствуя о непреходящем значении археологии в раскрытии общего прошлого человечества.

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