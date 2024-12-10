Лучшее место, по мнению древних римлян: на склоне Акрополя откопали древний артефакт

Вблизи римского театра в Афинах исследователи нашли статую Гермеса, которая датируется римской эпохой. Открытие произошло во время строительных работ, а в дальнейшем планируется реставрация скульптуры.

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Во время строительных работ по прокладке газопровода вблизи древнего римского театра в Афинах удалось обнаружить мраморную статую римской эпохи. Открытие произошло на юго-западном склоне Акрополя, который во времена римлян считался элитарным районом, пишет Heritage Daily.

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Статуя изображает обнаженную мужскую фигуру в особом стиле. Подобные примеры включают Гермеса Людовизи в Палаццо Альтемпс и Гермеса Анцио в Национальном римском музее, демонстрирующие широкое влияние этой художественной формы в римскую эпоху. Сам Одеон, построенный в 161 году н. э. Иродом Аттиком в память о своей жене Аспасии Аннии Регилле, служил культурным центром для элиты римских Афин.

Регион к югу от Акрополя, где откопали статую, во времена Римской империи был известен как лучшее место для роскошных вилл. Эти резиденции украсили изысканными мозаиками и скульптурами, многие из которых отражали стили классической и архаической Греции. Неоаттические мастерские, известные своей точностью и уважением к предыдущим художественным традициям, сыграли значительную роль в создании таких произведений.

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После находки Министерство культуры Греции объявило о планах перевезти статую в реставрационные лаборатории, где специалисты отреставрируют артефакт. Эта находка демонстрирует наследие древнегреческого и древнеримского искусства, предлагая новый взгляд на их взаимосвязанную культурную историю.

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