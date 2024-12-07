Нашли следы римлян: в Нидерландах археологи раскопали захоронение римского воина

Археологи обнаружили остатки древнеримского поселения, которое датируется I веком н. э. Также ученые раскопали захоронение, которое могло принадлежать римскому воину.

В Герлене, городе на юго-востоке Нидерландов, археологи обнаружили доказательства существования римского поселения. Находка включает место захоронения, которое, как полагают, датируется римским периодом, что раскрывает древнее прошлое региона и его связи с Римской империей, пишет Heritage Daily.

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Открытие сделали во время раскопок на городской площади Герлена, где обнаружили яму, содержащую фрагмент браслета латенской культуры, обломки керамики и три неповрежденные керамические тарелки типа Терра Сигиллата.

Эти артефакты, а также форма и стратиграфия ямы, позволяют предположить, что место находки датируется римской эпохой. Более детальный осмотр тарелок обнаружил надпись из букв "FLAC", что позволило археологам предположить, что захоронение принадлежало римскому солдату, по имени Флак.

Римская история Герлена началась в начале I века нашей эры, когда на перекрестке двух римских дорог было основано военное поселение Кориоваллум. К середине I века Кориоваллум превратился в процветающий римский город, известный своей гончарной промышленностью. Однако, между III и IV веками город постепенно приходит в упадок, во время которого построили позднеримский форт, но в конце концов покинули в V веке нашей эры.

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Исследователи отмечают важность этого открытия: "Сегодня найдены доказательства проживания римлян во времена императора Августа. Уникальное открытие, которое не только учит нас больше о нашем прошлом, но и показывает, насколько уникальной является история римского Герлена для Нидерландов".

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