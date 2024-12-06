Пекарня бронзового века: археологи сделали неожиданное открытие благодаря доисторическим ямам

Археологи обнаружили древние ямы, в которых выпекали хлеб еще во времена бронзового и раннего железного веков. Во время анализа угля ученые нашли остатки проса, пшеницы, спельту и других зерновых культур.

Во время раскопок в Бургбернгайме, Германия, археологи обнаружили древние пекарни, которые демонстрируют способы приготовления пищи времен позднего бронзового и раннего железного веков. Эта находка свидетельствует о важности региона в древние времена, пишет Heritage Daily.

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Исследователи из Баварского государственного управления охраны памятников (BLfD) во время раскопок в Бургбернгайме обнаружили необычное скопление ям, заполненных термически измененными камнями. Эти ямы, обнаруженные с помощью археоботанических исследований, были связаны с приготовлением пищи и использовались в период поздней бронзы и раннего железного века.

Как отмечают ученые, 83% образцов древесного угля содержали остатки зерна, включая просо, пшеницу однозернянку, спельту, овес и даже остатки семян физалиса, что добавило интриги к находкам.

Доктор Штефани Берг, которая возглавляет отдел охраны археологических памятников в BLfD, отметила важность этих находок. Она отметила: "Ямы для приготовления пищи уже известны из предыдущих исследований как в регионе, так и за его пределами, но задокументированное необычное накопление этих структур является чрезвычайно важным для реконструкции питания и сельскохозяйственного использования во время металлических веков в Баварии".

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Среди других находок — жернова размером 26 х 34 см. Гладкая, вогнутая поверхность камня свидетельствует о том, что он использовался преимущественно для переработки зерна в муку, что свидетельствует о важности региона для сельскохозяйственной деятельности около 800 г. до н. э.

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