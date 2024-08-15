Пахнет лавандой и пугает работников: в пекарне Greggs поселился призрак женщины

Странные случаи начали фиксировать много лет назад — здесь может сам включиться чайник и время от времени можно услышать жуткие звуки. Один из сотрудников считает призрак бывшей жительницей дома, где расположена пекарня.

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В Великобритании работники одной из пекарен сети Greggs жалуются, что им надоедает призрак женщины. Об этом пишет издание Daily Star.

Так, филиал пекарни в Сандерленде считают горячей точкой паранормальных явлений.

Традиционно в Greggs приходят любители классического рулета с сосисками или сытного стейка. Но филиал Fulwell на Си-Роуд, Сандерленд, стал известен благодаря другому. Клиенты считают, что заведение быстрого питания имеет сверхъестественную сторону.

Пользователи социальных сетей и работники пекарни рассказывают о странных случаях, которые начались еще в 2004 году — здесь может сам включиться чайник и время от времени можно услышать странные звуки.

Они рассказывают, что в пекарне обитает призрак женщины. Один из сотрудников считает ее бывшей жительницей из-за отчетливого аромата лаванды, который сопровождает эти призрачные визиты. Сообщается также, что призраку не нравятся громкие звуки, особенно громко включенное радио, и тогда он пытается перебить их другими звуками.

Напомним, что женщина по имени Род Эдвардс из Великобритании заведует "кладбищем манекенов". Она утверждает, что ее экспонаты преследует призрак. Эдвардс думает, что бывшая база Королевских ВВС, где расположено "кладбище", является домом для нескольких духов. Четырем из них она дала имена: Тревор, Джошуа, Гладстоун и Таинственный летчик.