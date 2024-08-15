Пахне лавандою та лякає працівників: в пекарні Greggs оселився привид жінки

Дивні випадки почали фіксувати багато років тому — тут може сам увімкнутися чайник і час від часу можна почути моторошні звуки. Один із співробітників вважає привид колишньою мешканкою будинку, де розташована пекарня.

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У Великій Британії працівники однієї з пекарень мережі Greggs скаржаться, що їм надокучає привид жінки. Про це пише видання Daily Star.

Так, філію пекарні в Сандерленді вважають гарячою точкою паранормальних явищ.

Традиційно в пекарні Greggs приходять любителі класичного рулету з сосисками або ситного стейка . Але філія Fulwell на Сі-Роуд, Сандерленд, стала відома завдяки іншому. Клієнти вважають, що заклад швидкого харчування має надприродний бік.

Користувачі соціальних мереж та працівники пекарні розповідають про дивні випадки, які почалися ще у 2004 році — тут може сам увімкнутися чайник і час від часу лунають дивні звуки.

Вони розповідають, що в пекарні є привид жінки. Один із співробітників вважає її колишньою мешканкою через виразний аромат лаванди, який супроводжує ці примарні візити. Повідомляється також, що привиду не подобаються гучні звуки, особливо голосно увімкнене радіо, і тоді він намагається перебити їх іншими звуками.

Нагадаємо, що жінка на ім'я Род Едвардс із Великої Британії завідує "кладовищем манекенів". Вона стверджує, що її експонати переслідує привид. Едвардс думає, що колишня база Королівських ВПС, де розташоване "кладовище", є домом для кількох духів. Чотирьом із них вона дала імена: Тревор, Джошуа, Гладстоун і Таємничий льотчик.