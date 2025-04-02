В Германии погиб подросток из Украины: СМИ сообщают об убийстве

В Германии трагически погиб 18 летний подросток с Волыни. Он приехал в гости к товарищу.

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Об этом сообщает волынское издание "Ковель медиа".

Как пишут журналисты, 18-летний Александр Шворак был воспитанником ковельского футбольного клуба "Тайм" Александр Шворак. Парень родился в 2007 году.

В последнее время он проживал в Польше. Оттуда он поехал в Германию навестить своего друга.

Трагедия произошла в Берлине. По неофициальным данным, парень был убит.

В команде, за которую играл футболист, выразили соболезнования семье Александра Шворака.

"Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак. Соболезнования близким и родным", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Германии начался суд по делу об убийстве двух юных баскетболистов из Украины. На скамье подсудимых оказались четверо подростков из Сирии и Германии.