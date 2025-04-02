У Німеччині загинув підліток з України: ЗМІ повідомляють про вбивство

У Німеччині трагічно загинув 18 річний підліток з Волині. Він приїхав у гості до товариша.

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Про це повідомляє волинське видання "Ковель медіа".

Як пишуть журналісти, 18-річний Олександр Шворак був вихованцем ковельського футбольного клубу "Тайм" Олександр Шворак. Хлопець народився 2007 року.

Останнім часом він проживав у Польщі. Звідти він поїхав до Німеччини провідати свого друга.

Трагедія сталася у Берліні. За неофіційними даними, хлопця було вбито.

У команді, за яку грав футболіст, висловили співчуття родині Олександра Шворака.

"Трагічно загинув в Німеччині наш вихованець Олександр Шворак. Співчуття близьким та рідним", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Німеччині розпочався суд у справі вбивства двох юних баскетболістів з України. На лаві підсудних опинилися четверо підлітків із Сирії та Німеччини.