Ветряные турбины оснастят радарами: зачем это вдруг понадобилось

На ветряные турбины у северного побережья Германии собираются установить радиолокационные станции для наблюдения за судами и беспилотниками.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Федерального морского агентства Германии (BSH). Новые стандарты требуют от операторов ветряных электростанций не только оснащать подходящие ветряки радарами, но и ​​передавать собранные данные властям.

"Данные в первую очередь используются для обеспечения безопасности транспортных маршрутов", — сказал представитель BSH Нико Нольте.

Как отмечают в издании, война в Украине усилила обеспокоенность по поводу безопасности в европейских водах из-за атак на инфраструктуру и обнаружения танкеров "теневого флота", которые РФ использует для обхода нефтяных санкций.

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По данным немецких властей, на некоторых судах могут быть отключены навигационные системы. Кроме того, береговая охрана Финляндии в прошлом году сообщала о помехах в сигналах спутниковой навигации в Балтийском море и о том, что некоторые танкеры подделывают данные о своем местоположении.

Напомним, ранее в Польше заявили, что рассматривают морскую ветроэнергетику как "возможность" для военного наблюдения. В частности, речь шла об установке на турбинах радаров и гидроакустических систем.

В свою очередь бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что китайские ветряные турбины угрожают национальной безопасности Британии. По его словам, Пекин может "перепрограммировать" любые компоненты, подключенные к энергетической сети страны.