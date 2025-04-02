В Германии ИИ будет выяснять, кто из горожан не сортирует мусор и блокировать им доступ к контейнеру

В Германии привлекли искусственный интеллект для того, чтобы выяснить, кто неправильно сортирует мусор. Таких нарушителей будут наказывать штрафом, а пока они его не оплатят, не будут иметь доступа к контейнерам.

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Об этом пишет немецкое издание BILD.

Отмечается, что с 1 мая по всей Германии вступают в силу новые правила сортировки биологических отходов. По новым правилам, теперь в органическом мусоре не может быть более 3% посторонних примесей, из которых пластик может составлять не более 1%.

Для выявления нарушителей в отдельных регионах начали применять искусственный интеллект.

Так, например, в Баден-Вюртемберге планируют использовать системы на базе ИИ, чтобы распознавать нарушителей сортировки мусора. В соседнем Альб-Дунай уже осенью проверят около 2100 контейнеров визуально, а на контейнерах появятся цветные бирки: зеленые — означают, что все в порядке, желтые — что есть небольшие нарушения. Если же контейнер будет иметь красную бирку — представители коммунальных служб такой мусор просто не будут забирать.

В Ульме биоконтейнеры смогут блокировать дистанционно. Доступ к ним откроется только после уплаты штрафа 25 евро. А в Мюнхене уже сейчас тестируют мусоровоз, оснащенный камерой с ИИ, которая распознает посторонние предметы в биомусоре.

В отдельных городах есть даже системы, которые позволяют распознать, из какой именно квартиры выбросили "неправильный" мусор", а за систематические нарушения владельца могут даже оштрафовать на 5 тысяч евро.

Напомним, что мужчина постоянно обнаруживал на своем участке упаковки от фастфуда, бумажные пакеты и стаканчики. Он думал, что мусор выбрасывают проезжающие мимо водители, но однажды узнал, кто на самом деле был виновником.