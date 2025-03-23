Неожиданная расплата: мужчина проучил соседа, выбрасывавшего мусор у его дома

Мужчина постоянно обнаруживал на своем участке упаковки от фастфуда, бумажные пакеты и стаканчики. Он думал, что мусор выбрасывают проезжающие мимо водители, но однажды узнал, кто на самом деле был виновником.

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Пользователь Reddit под ником ThisIsWritingTime рассказал, как преподал жесткий урок соседу, который регулярно оставлял мусор на его газоне. История получила широкий отклик, а сам поступок мужчины многие пользователи назвали блестящим способом борьбы с нечистоплотностью.

По словам автора поста, несколько лет назад он регулярно находил на своем участке обертки от фастфуда, бумажные пакеты и стаканчики. Он предполагал, что мусор выбрасывали проезжающие автомобилисты, пока однажды не увидел настоящего виновника.

Оказалось, что отходы оставлял его сосед — подросток, который подъехал на машине, бросил пакет с мусором на газон и спокойно ушел домой, оставив окно автомобиля приоткрытым.

Иллюстративное фото Фото: Facebook

Тогда автор поста решил действовать: он поднял мусор и высыпал его обратно в салон машины подростка.

"Он любил эту машину больше, чем большинство членов своей семьи, и, скорее всего, понял, кто это сделал. Возможно, даже увидел меня из окна. Но больше он никогда не выбрасывал мусор у нашего дома", — рассказал мужчина.

Пост быстро набрал популярность, а комментаторы поддержали автора.

"Отличная работа", "Так и надо! Люди, выбрасывающие мусор на чужие участки, заслуживают того, чтобы их же отходы возвращались к ним", — написали пользователи.

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