Несподівана розплата: чоловік провчив сусіда, який викидав сміття біля його будинку

Чоловік постійно виявляв на своїй ділянці упаковки від фастфуду, паперові пакети й стаканчики. Він думав, що сміття викидають водії, які проїжджають повз, але одного разу дізнався, хто насправді був винуватцем.

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Користувач Reddit під ніком ThisIsWritingTime розповів, як виклав жорсткий урок сусідові, який регулярно залишав сміття на його газоні. Історія отримала широкий відгук, а сам вчинок чоловіка багато користувачів назвали блискучим способом боротьби з неохайністю.

За словами автора поста, кілька років тому він регулярно знаходив на своїй ділянці обгортки від фастфуду, паперові пакети й стаканчики. Він припускав, що сміття викидали автомобілісти, які проїжджали повз, поки одного разу не побачив справжнього винуватця.

Виявилося, що відходи залишав його сусід — підліток, який під'їхав на машині, кинув пакет зі сміттям на газон і спокійно пішов додому, залишивши вікно автомобіля прочиненим.

Ілюстративне фото Фото: Facebook

Тоді автор поста вирішив діяти: він підняв сміття і висипав його назад у салон машини підлітка.

"Він любив цю машину більше, ніж більшість членів своєї сім'ї, і, найімовірніше, зрозумів, хто це зробив. Можливо, навіть побачив мене з вікна. Але більше він ніколи не викидав сміття біля нашого будинку", — розповів чоловік.

Пост швидко набрав популярності, а коментатори підтримали автора.

"Відмінна робота", "Так і треба! Люди, які викидають сміття на чужі ділянки, заслуговують на те, щоб їхні ж відходи поверталися до них", — написали користувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік знайшов після вечері в ресторані на тарілці щось несподіване. Після трапези в закладі відвідувач отримав несподіваний предмет, який моментально став об'єктом жартів в інтернеті. Виявилося, що в нього цілком практичне застосування.

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