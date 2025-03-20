Чоловік знайшов після вечері в ресторані на тарілці щось несподіване (фото)

Після трапези в ресторані відвідувач отримав несподіваний предмет, який моментально став об'єктом жартів в інтернеті. Виявилося, що у нього цілком практичне застосування.

Related video

Користувач Reddit під ніком InfiniteOutfield поділився незвичайним випадком, що стався з ним в одному з ресторанів. Після вечері йому подали дивний предмет — згорнутий гарячий рушник на тарілці.

Виклавши фото знахідки, автор поста підписав його: "Барбекю-ресторан дав мені гарячий рушник після моєї вечері".

Рушники називаються "осіборі" і призначені для гігієни перед їжею Фото: Reddit

Це викликало бурю обговорень і жартів серед користувачів платформи:

"А ти пробував його нарізати? Можливо, це торт";

"Ах, післяобідній жувальний рушник. Сподіваюся, ти не образив їх, використавши його не за призначенням?".

Деякі користувачі порівняли рушник з екзотичними стравами: "Схоже на буріто з обмороженням".

Однак серед жартівливих здогадок знайшлося і пояснення. Користувач під ніком alien4649 розповів, що в Японії такі рушники називаються "осіборі" і призначені для гігієни перед трапезою.

"Вони теплі взимку і прохолодні влітку, іноді мають легкий аромат. У дешевших закладах замість них використовують паперові рушники. До речі, багато авіакомпаній, особливо в Азії, роздають їх пасажирам у бізнес-класі", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувачка ресторану здивувалася дивному повідомленню в чеку. Незвичайний напис у рахунку за вечерю про заборону чайових викликав дискусії про справедливість такої системи оплати.

Також стало відомо, що спадкоємиця мільярдера чекала 2 години в черзі, щоб влаштуватися у свій же ресторан. Лінсі Снайдер відмовилася від привілеїв своєї сім'ї й пройшла шлях від рядового співробітника до глави мережі закладів обслуговування. Колеги не знали, ким вона є насправді, а керівник ставився до неї так само, як і до всіх нових працівників.