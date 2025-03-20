Мужчина нашел после ужина в ресторане на тарелке нечто неожиданное (фото)

После трапезы в ресторане посетитель получил неожиданный предмет, который моментально стал объектом шуток в интернете. Оказалось, что у него вполне практичное применение.

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Пользователь Reddit под ником InfiniteOutfield поделился необычным случаем, произошедшим с ним в одном из ресторанов. После ужина ему подали странный предмет — свернутое горячее полотенце на тарелке.

Выложив фото находки, автор поста подписал его: "Барбекю-ресторан дал мне горячее полотенце после моего ужина".

Полотенца называются "осибори" и предназначены для гигиены перед едой Фото: Reddit

Это вызвало бурю обсуждений и шуток среди пользователей платформы:

"А ты пробовал его нарезать? Возможно, это торт";

"Ах, послеобеденное жевательное полотенце. Надеюсь, ты не оскорбил их, использовав его не по назначению?".

Некоторые пользователи сравнили полотенце с экзотическими блюдами: "Похоже на буррито с обморожением".

Однако среди шутливых догадок нашлось и объяснение. Пользователь под ником alien4649 рассказал, что в Японии такие полотенца называются "осибори" и предназначены для гигиены перед едой.

"Они теплые зимой и прохладные летом, иногда имеют легкий аромат. В более дешевых заведениях вместо них используют бумажные полотенца. Кстати, многие авиакомпании, особенно в Азии, раздают их пассажирам в бизнес-классе", — написал он.

Ранее Фокус сообщал, что посетительница ресторана удивилась странному сообщению в чеке. Необычная надпись в счете за ужин о запрете чаевых вызвала дискуссии о справедливости такой системы оплаты.

Также стало известно, что наследница миллиардера ждала 2 часа в очереди, чтобы устроиться в свой же ресторан. Линси Снайдер отказалась от привилегий своей семьи и прошла путь от рядового сотрудника до главы сети заведений обслуживания. Коллеги не знали, кем она является на самом деле, а руководитель относился к ней так же, как и ко всем новым работникам.