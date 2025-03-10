Наследница миллиардера ждала 2 часа в очереди, чтобы устроиться в свой же ресторан (фото)

Линси Снайдер отказалась от привилегий своей семьи и прошла путь от рядового сотрудника до главы сети ресторанов. Коллеги не знали, кем она является на самом деле, а руководитель относился к ней так же, как и ко всем новым работникам.

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Линси Снайдер из США, наследница сети ресторанов быстрого питания In-N-Out, не стала пользоваться привилегиями своего происхождения, а выбрала путь самореализации. Об этом пишет Fortune.

В возрасте 17 лет, несмотря на статус единственной наследницы многомиллиардной сети, девушка простояла два часа в очереди, чтобы получить летнюю работу в новом ресторане In-N-Out в Калифорнии.

Этот поступок стал первым шагом в ее карьерном пути. Она начинала с обычных кухонных обязанностей: нарезки лука, подготовки овощей и работы на кухне. Коллеги не знали, кем девушка является на самом деле, а руководитель отнесся к ней так же, как и ко всем новым сотрудникам.

"Я думаю, что быть ребенком владельца ресторана — это клеймо позора. Я просто хотела, чтобы меня уважали, как других, чтобы я делала все правильно и не пользовался особым отношением", — сказала Снайдер в интервью программам NBC Today и Morning News Now в прошлом году.

Внешний вид и стиль управления Линси Снайдер отличаются от классических CEO Фото: Digital First Media

Сегодня 42-летняя Линси Снайдер – генеральный директор компании, под ее управлением сеть выросла до 400 ресторанов и продолжает активно расширяться. Несмотря на экономические трудности и рост минимальной заработной платы, In-N-Out удалось поднять цены, сохранив доступность для клиентов.

Кроме того, американка остается верна фирменному калифорнийскому духу бренда. Она увлекается драг-рейсингом и создала рок-группу "48 Special".

Внешний вид и стиль управления Линси Снайдер отличаются от классических CEO. Ее чаще можно увидеть в клетчатых рубашках и солнцезащитных очках в форме сердца, чем в деловых костюмах. Она признается, что раньше пыталась соответствовать ожиданиям, но со временем осознала, что в этом нет смысла.

"Тебя все равно будут судить, так что лучше быть собой", — добавила она.

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