Спадкоємиця мільярдера чекала 2 години в черзі, щоб влаштуватися у свій же ресторан (фото)

Лінсі Снайдер відмовилася від привілеїв своєї сім'ї та пройшла шлях від рядового співробітника до голови мережі ресторанів. Колеги не знали, ким вона є насправді, а керівник ставився до неї так само, як і до всіх нових працівників.

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Лінсі Снайдер зі США, спадкоємиця мережі ресторанів швидкого харчування In-N-Out, не стала користуватися привілеями свого походження, а обрала шлях самореалізації. Про це пише Fortune.

У віці 17 років, попри статус єдиної спадкоємиці багатомільярдної мережі, дівчина простояла дві години в черзі, щоб отримати літню роботу в новому ресторані In-N-Out у Каліфорнії.

Цей вчинок став першим кроком у її кар'єрному шляху. Вона починала зі звичайних кухонних обов'язків: нарізки цибулі, підготовки овочів і роботи на кухні. Колеги не знали, ким дівчина є насправді, а керівник поставився до неї так само, як і до всіх нових співробітників.

"Я думаю, що бути дитиною власника ресторану — це клеймо ганьби. Я просто хотіла, щоб мене поважали, як інших, щоб я робила все правильно і не користувалася особливим ставленням", — сказала Снайдер в інтерв'ю програмам NBC Today і Morning News Now минулого року.

Зовнішній вигляд і стиль управління Лінсі Снайдер відрізняються від класичних CEO Фото: Digital First Media

Сьогодні 42-річна Лінсі Снайдер — генеральна директорка компанії, під її управлінням мережа зросла до 400 ресторанів і продовжує активно розширюватися. Попри економічні труднощі та зростання мінімальної заробітної плати, In-N-Out вдалося підняти ціни, зберігши доступність для клієнтів.

Крім того, американка залишається вірною фірмовому каліфорнійському духу бренду. Вона захоплюється драг-рейсингом і створила рок-гурт "48 Special".

Зовнішній вигляд і стиль управління Лінсі Снайдер відрізняються від класичних CEO. Її частіше можна побачити в картатих сорочках і сонцезахисних окулярах у формі серця, ніж у ділових костюмах. Вона зізнається, що раніше намагалася відповідати очікуванням, але з часом усвідомила, що в цьому немає сенсу.

"Тебе все одно судитимуть, тож краще бути собою", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець залишив школу в 16 років і став директором компанії "на краю світу". Тевай Гумберт кинув навчання, щоб розвивати сімейну перлову справу. Завдяки соцмережам він допоміг фермі подолати кризу і повернути популярність.

Також стало відомо, що випалену ділянку землі купили за 1 мільйон доларів. До загоряння на ній знаходився будинок із чотирма спальнями й трьома ванними. Однак полум'я повністю зруйнувало будівлю, так само як і багато інших споруд у цьому районі.