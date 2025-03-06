Випалену ділянку землі купили за 1 мільйон доларів: у чому її особливість (фото)

До загоряння на ділянці знаходився будинок із чотирма спальнями й трьома ванними. Однак полум'я повністю зруйнувало будівлю, так само як і багато інших споруд у цьому районі.

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Попри руйнівні пожежі, що охопили Пасифік-Палісейдс у Лос-Анджелесі, (штат Каліфорнія, США) на початку січня, згоріла ділянка землі, на якій раніше стояв будинок, знайшла нового власника за суму, що перевищує 1 мільйон доларів. Про це пише Realtor.

Ділянку площею 9 932 квадратних фути (922 квадратних метри) було виставлено на продаж 16 січня за 999 000 доларів. Лише за кілька днів об'єкт привернув покупця, який запропонував ціну, що значно перевищує запитувану. Угода зараз перебуває на стадії оформлення.

До пожежі на цьому місці розташовувався будинок із чотирма спальнями й трьома ванними кімнатами. Однак вогонь повністю знищив будівлю, як і безліч інших будинків у районі. Власниця, яка придбала нерухомість за 1,54 мільйона доларів 2005 року, одразу після катастрофи вирішила не відновлювати будинок і виставила ділянку на продаж.

"Для неї це було простим і логічним рішенням. Вона чітко дала зрозуміти, що не збирається наново відбудовувати будинок, але залишиться жити неподалік", — зазначив агент з нерухомості Річард Шульман з Schulman Team/KW Advisors.

Ділянку було виставлено на продаж 16 січня за 999 000 доларів Фото: Google Maps

Пожежа в Пасифік-Палісейдс стала однією з численних загорянь в окрузі Лос-Анджелес у січні, знищивши понад 57 000 акрів (23 тисячі гектарів) землі та забравши 29 життів. Згідно з дослідженням Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, збиток від пожеж у регіоні міг становити до 164 мільярдів доларів.

Попри спустошення, ринок нерухомості в цьому районі залишається активним. В оголошенні про продаж наголошували на потенціалі ділянки, її розташуванні в престижному районі Палісейдс Хайлендс, а також на можливостях для забудовників.

Пожежа в Пасифік-Палісейдс стала однією з численних загорянь в окрузі Лос-Анджелес у січні Фото: Google Maps

Покупцем став місцевий інвестор, який планує розвивати ділянку. Однак, за словами Шульмана, терміни реалізації проєкту залишаються невизначеними.

"Ми не знаємо, скільки займе очищення території, якою буде її вартість і скільки часу знадобиться на отримання дозволів. Наразі доступ до об'єктів у цьому районі залишається обмеженим", — додав агент.

Попри втрату безлічі будинків, Пасифік-Палісейдс залишається привабливим місцем для життя. За словами Шульмана, інтерес до ділянки був високим, надійшло близько 70-80 дзвінків, переважно від інвесторів.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.