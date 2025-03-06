Выжженный участок земли купили за 1 миллион долларов: в чем его особенность (фото)

До возгорания на участке находился дом с четырьмя спальнями и тремя ванными. Однако пламя полностью разрушило здание, так же как и многие другие постройки в этом районе.

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Несмотря на разрушительные пожары, охватившие Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе, (штат Калифорния, США) в начале января, сгоревший участок земли, на котором ранее стоял дом, нашел нового владельца за сумму, превышающую 1 миллион долларов. Об этом пишет Realtor.

Участок площадью 9 932 квадратных фута (922 квадратных метра) был выставлен на продажу 16 января за 999 000 долларов. Спустя всего несколько дней объект привлек покупателя, предложившего цену, значительно превышающую запрашиваемую. Сделка сейчас находится на стадии оформления.

До пожара на этом месте располагался дом с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами. Однако огонь полностью уничтожил строение, как и множество других домов в районе. Владелица, которая приобрела недвижимость за 1,54 миллиона долларов в 2005 году, сразу после катастрофы приняла решение не восстанавливать дом и выставила участок на продажу.

"Для нее это было простым и логичным решением. Она четко дала понять, что не собирается заново отстраивать дом, но останется жить неподалеку", — отметил агент по недвижимости Ричард Шульман из Schulman Team/KW Advisors.

Участок был выставлен на продажу 16 января за 999 000 долларов Фото: Google Maps

Пожар в Пасифик-Палисейдс стал одним из многочисленных возгораний в округе Лос-Анджелес в январе, уничтожив более 57 000 акров (23 тысячи гектаров) земли и унеся 29 жизней. Согласно исследованию Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ущерб от пожаров в регионе мог составить до 164 миллиардов долларов.

Несмотря на опустошения, рынок недвижимости в этом районе остается активным. В объявлении о продаже подчеркивался потенциал участка, его расположение в престижном районе Палисейдс Хайлендс, а также возможности для застройщиков.

Пожар в Пасифик-Палисейдс стал одним из многочисленных возгораний в округе Лос-Анджелес в январе Фото: Google Maps

Покупателем стал местный инвестор, который планирует развивать участок. Однако, по словам Шульмана, сроки реализации проекта остаются неопределенными.

"Мы не знаем, сколько займет очистка территории, какова будет ее стоимость и сколько времени потребуется на получение разрешений. В настоящее время доступ к объектам в этом районе остается ограниченным", — добавил агент.

Несмотря на утрату множества домов, Пасифик-Палисейдс остается привлекательным местом для жизни. По словам Шульмана, интерес к участку был высоким, поступило около 70-80 звонков, в основном от инвесторов.

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