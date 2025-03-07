Парень оставил школу в 16 лет и стал директором компании "на краю света" (видео)

Тевай Гумберт оставил учебу, чтобы развивать семейное жемчужное дело. Благодаря соцсетям парень помог ферме преодолеть кризис и вернуть популярность.

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На отдаленном атолле Ахе в Тихом океане располагается жемчужная ферма Kamoka Pearl, которую называют самой удаленной в мире. Именно там живет и работает Тевай Гумберт, человек, посвятивший себя возрождению жемчужного дела на этом крошечном клочке земли. Об этом он рассказывает в одном из видео на YouTube.

Ахе, часть архипелага Туамоту, находится в 300 милях (7,6 км) к северо-востоку от Таити. Это коралловое кольцо, окружающее лагуну площадью 75 квадратных миль, возвышается всего на несколько футов над уровнем моря. Здесь нет плодородной почвы, что делает земледелие сложным, но местные жители нашли способы выращивать некоторые продукты, используя компост и кокосовую шелуху.

Тевай Гумберт, чья семья основала ферму, оставил школу в 16 лет, но сумел стать генеральным директором компании. Благодаря его усилиям и активному присутствию в социальных сетях ферма пережила финансовые трудности и вновь обрела популярность.

Атолл Ахе, часть архипелага Туамоту, Фото: YouTube

В своих видеороликах на YouTube Гумберт рассказывает о жизни на Ахе, ограниченных ресурсах и уникальных методах добычи жемчуга. Воду для питья, полива и гигиены они собирают из дождя, а все необходимые товары, включая строительные материалы и продукты, раз в неделю доставляют кораблем с Таити.

Рацион местных жителей включает в себя морепродукты, свежую рыбу, а также устриц, которые становятся непригодными для производства. Процесс выращивания жемчуга начинается с того, что коллекционеры находят устриц, раковины которых стали слишком тяжелыми для плавания. После нескольких лет ухода они начинают производить жемчужины, но со временем их качество снижается.

В своих видеороликах на YouTube Гумберт рассказывает о жизни на Ахе Фото: YouTube

Тевай отметил, что жизнь на атолле Ахе — это испытание на выносливость, но для него и его коллег это место стало настоящим домом.

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