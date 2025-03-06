Стюардесса рассказала, почему никогда не следует хлопать, когда самолет приземляется

Аплодисменты при посадке часто вызывают споры. Стюардесса Барбара Бацильери объяснила, почему лучше дождаться полной остановки самолета.

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Аплодисменты после приземления самолета — привычная, но в последнее время все более спорная традиция среди пассажиров. Некоторые считают, что хлопки – это выражение благодарности экипажу за безопасный полет, другие же уверены, что подобное поведение неуместно и даже раздражает профессионалов авиации. Недавнее видео стюардессы Барбары Бацильери в TikTok добавило аргументов в пользу отказа от аплодисментов.

По словам бортпроводницы, пассажиры часто не задумываются о том, что пилоты попросту не слышат оваций из-за звукоизоляции кабины. Более того, радоваться слишком рано не стоит – посадка не означает, что самолет окончательно достиг своей конечной точки.

Бацильери подчеркивает, что даже после касания колесами взлетно-посадочной полосы существует ряд потенциальных рисков. Например, может произойти отказ тормозной системы, внезапное включение реверса тяги или всплытие шин при быстром торможении. Именно поэтому аплодировать сразу после посадки – преждевременно.

"Лучше дождаться полной остановки и выключения табло "Ремень безопасности", прежде чем праздновать успешный полет", — советует стюардесса.

Бацильери часто делится советами с пользователями соцсетей Фото: Instagram

Однако не все согласны с этим мнением. Некоторые опытные путешественники и представители авиаиндустрии считают, что аплодисменты — это не вопрос безопасности, а вопрос культуры и традиций.

Джемма Браун, эксперт в области путешествий из компании Travel Republic, утверждает, что аплодисменты могут показаться даже слегка неуважительными по отношению к пилотам, подразумевая, будто успешная посадка – это что-то необычное для них.

"Если вы действительно хотите выразить свою благодарность, просто скажите спасибо пилотам и экипажу при выходе. Они обычно стоят у выхода, и это гораздо более личный и уважительный способ показать признательность", — объясняет Браун.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

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