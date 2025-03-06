Стюардеса розповіла, чому ніколи не слід аплодувати, коли літак приземляється

Оплески під час посадки часто викликають суперечки. Стюардеса Барбара Бацильєрі пояснила, чому краще дочекатися повної зупинки літака.

Related video

Оплески після приземлення літака — звична, але останнім часом дедалі суперечливіша традиція серед пасажирів. Дехто вважає, що оплески — це вираження подяки екіпажу за безпечний політ, інші ж упевнені, що подібна поведінка недоречна і навіть дратує професіоналів авіації. Нещодавнє відео стюардеси Барбари Бацильєрі в TikTok додало аргументів на користь відмови від оплесків.

За словами бортпровідниці, пасажири часто не замислюються про те, що пілоти просто не чують овацій через звукоізоляцію кабіни. Ба більше, радіти занадто рано не варто — посадка не означає, що літак остаточно досяг своєї кінцевої точки.

Бацильєрі підкреслює, що навіть після торкання колесами злітно-посадкової смуги існує низка потенційних ризиків. Наприклад, може статися відмова гальмівної системи, раптове ввімкнення реверсу тяги або спливання шин під час швидкого гальмування. Саме тому аплодувати одразу після посадки — передчасно.

"Краще дочекатися повної зупинки й вимкнення табло "Ремінь безпеки", перш ніж святкувати успішний політ", — радить стюардеса.

Бацильєрі часто ділиться порадами з користувачами соцмереж Фото: Instagram

Однак не всі згодні з цією думкою. Деякі досвідчені мандрівники та представники авіаіндустрії вважають, що оплески — це не питання безпеки, а питання культури та традицій.

Джемма Браун, експертка в галузі подорожей із компанії Travel Republic, стверджує, що оплески можуть здатися навіть злегка неповажними щодо пілотів, маючи на увазі, ніби успішна посадка — це щось незвичайне для них.

"Якщо ви дійсно хочете висловити свою подяку, просто скажіть спасибі пілотам та екіпажу при виході. Вони зазвичай стоять біля виходу, і це набагато більш особистий і шанобливий спосіб показати вдячність", — пояснює Браун.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.