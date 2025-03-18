Не сразу заметила: посетительница ресторана удивилась странному сообщению в чеке (фото)

Необычная надпись в счете за ужин в ресторане о запрете чаевых вызвала дискуссии о справедливости такой системы оплаты.

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Жительница Лос-Анджелеса Дженна, посетившая ресторан KazuNori, столкнулась с неожиданным заявлением в чеке. Необычный подход к оплате вызвал бурные обсуждения после того, как она опубликовала фото счета на Reddit.

"Мы — заведение, где не принято давать чаевые", — было написано на чеке.

Как оказалось, ресторан действительно не принимает чаевые, но вместо них автоматически добавляет 16-процентный сбор. По словам Дженны, она не сразу заметила этот нюанс, но в целом отнеслась к нему положительно, особенно если деньги равномерно распределяются между сотрудниками.

Ресторан не принимает чаевые, но вместо них автоматически добавляет 16-процентный сбор Фото: Reddit

Мнения пользователей Reddit разделились. Одни поддержали такую систему, отмечая, что это даже выгоднее стандартных чаевых. Другие возмутились, заявив, что ресторан мог бы просто повысить цены, избежав дополнительных сборов.

Руководство KazuNori пояснило, что этот сбор "не является чаевыми", а идет на финансирование всех операций ресторана. Однако дискуссия о справедливости таких сборов продолжается, ведь многие считают, что культура чаевых в США вышла из-под контроля.

Дженна, несмотря на бурю мнений, осталась довольна своим ужином: "Еда и обслуживание были превосходными, они стоили того".

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