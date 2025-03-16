Красный флаг: мужчина сбежал с первого свидания после простого вопроса девушки (видео)

По словам мужчины, инцидент произошел, когда девушка спросила, что он ищет в партнере. В ответ на вопрос он лишь сказал, что ищет уверенного в себе человека, и что отношения должны строиться естественно, но это не понравилось его спутнице.

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Необычный случай произошел на одном из свиданий, о котором мужчина рассказал в популярном видеоролике в TikTok. По его словам, встреча закончилась раньше времени после того, как его спутница буквально накричала на него через стол в ресторане.

По словам мужчины, инцидент произошел, когда девушка спросила, что он ищет в партнере.

"Честно говоря, по моему опыту, люди часто пытаются соответствовать тому, что я описываю, и стараются сделать себя идеальными для меня. Но сейчас, когда я становлюсь старше, я действительно хочу найти человека, который бы естественным образом соответствовал мне. Поэтому, когда люди спрашивают меня об этом, я отвечаю, что ищу того, кто уверен в себе. Если это работает, значит, работает. Если нет, то нет", — вспоминает свои слова мужчина.

Однако его ответ настолько не устроил ее, что она ударила кулаком по столу и заявила, что "не все манипулируют", хотя мужчина даже не употреблял это слово.

Объясняя свои слова, он отметил, что не любит описывать идеального партнера, так как в прошлом сталкивался с тем, что люди пытались подстроиться под его ожидания, а не оставались самими собой. В ответ на вопрос он лишь сказал, что ищет уверенного в себе человека, и что отношения должны строиться естественно.

Однако его собеседница восприняла такой ответ в штыки. Видя, что разговор зашел в тупик, мужчина принял решение закончить свидание: "Я спокойно сидел и ждал, пока она закончит свою истерику. Когда все закончилось, я просто сказал: "Не думаю, что это сработает", встал, взял пальто и ушел".

История быстро разлетелась в сети, а пользователи TikTok поддержали мужчину. Многие отметили, что его ответ был зрелым и логичным, в то время как реакция девушки выглядела неадекватной. Один из комментаторов написал: "Это был такой зрелый, открытый ответ с твоей стороны! А ее реакция просто сумасшедшая". Другой добавил: "Это огромный красный флаг. Молодец, что придерживаешься своих принципов".

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