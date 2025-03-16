Червоний прапор: чоловік утік з першого побачення після простого запитання дівчини (відео)

За словами чоловіка, інцидент стався, коли дівчина запитала, що він шукає в партнері. У відповідь на запитання він лише сказав, що шукає впевнену в собі людину, і що стосунки мають будуватися природно, але це не сподобалося його супутниці.

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Незвичайний випадок стався на одному з побачень, про який чоловік розповів у популярному відеоролику в TikTok. За його словами, зустріч закінчилася завчасно після того, як його супутниця буквально накричала на нього через стіл у ресторані.

За словами чоловіка, інцидент стався, коли дівчина запитала, що він шукає в партнері.

"Чесно кажучи, з мого досвіду, люди часто намагаються відповідати тому, що я описую, і намагаються зробити себе ідеальними для мене. Але зараз, коли я стаю старшою, я дійсно хочу знайти людину, яка б природним чином відповідала мені. Тому, коли люди запитують мене про це, я відповідаю, що шукаю того, хто впевнений у собі. Якщо це працює, значить, працює. Якщо ні, то ні", — згадує свої слова чоловік.

Однак його відповідь настільки не влаштувала її, що вона вдарила кулаком по столу і заявила, що "не всі маніпулюють", хоча чоловік навіть не вживав це слово.

Пояснюючи свої слова, він зазначив, що не любить описувати ідеального партнера, оскільки в минулому стикався з тим, що люди намагалися підлаштуватися під його очікування, а не залишалися самими собою. У відповідь на запитання він лише сказав, що шукає впевнену в собі людину, і що стосунки мають будуватися природно.

Однак його співрозмовниця сприйняла таку відповідь у багнети. Бачачи, що розмова зайшла в глухий кут, чоловік прийняв рішення закінчити побачення: "Я спокійно сидів і чекав, поки вона закінчить свою істерику. Коли все закінчилося, я просто сказав: "Не думаю, що це спрацює", встав, узяв пальто і пішов".

Історія швидко розлетілася в мережі, а користувачі TikTok підтримали чоловіка. Багато хто зазначив, що його відповідь була зрілою і логічною, тоді як реакція дівчини виглядала неадекватною. Один із коментаторів написав: "Це була така зріла, відкрита відповідь із твого боку! А її реакція просто божевільна". Інший додав: "Це величезний червоний прапор. Молодець, що дотримуєшся своїх принципів".

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