Закохалися в особняк: пара написала листа власникам будинку з несподіваним проханням (відео)

Христина Буткус та її наречений активно готуються до весілля. Однак пошук відповідного місця ускладнюється тим, що вони перебувають у процесі переїзду і купівлі будинку. У надії знайти ідеальне місце для урочистості пара написала листа сусідам з проханням про допомогу.

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Молода пара з Вісконсина (США), Христина Буткус та її наречений, перетворили пошук місця для весілля на незвичайну пригоду, яка привернула увагу мільйонів користувачів TikTok. Вони закохалися в гарний особняк у своєму районі і, недовго думаючи, вирішили ризикнути — залишили його власникам листа з проханням дозволити провести там їхнє свято.

Христина та її наречений побралися минулого літа й активно готуються до весілля, плануючи відзначити його вже цієї осені. Однак пошук відповідного місця ускладнюється тим, що вони одночасно перебувають у процесі переїзду в Саванну, штат Джорджія, і купівлі будинку. Пара хотіла б заощадити на весільному торжестві, щоб вкласти більше коштів у житло.

"Ми завжди жартували про те, як чудово було б одружитися в цьому особняку, коли проходили повз нього під час прогулянок", — розповідає Христина.

Одного вечора, після кількох келихів вина, пара вирішила діяти і написала листа власникам будинку. У ньому вони розповіли трохи про себе і пояснили, що намагаються знайти доступне місце для весілля. Незабаром Христина опублікувала відео про це в TikTok. На кадрах показано, як вони спочатку оглядають особняк, а потім вночі потайки опускають лист у поштову скриньку.

Наразі відповіді від власників будинку так і не надійшло, але Христина сподівається, що вони просто поїхали на зимовий сезон.

"Ми у Вісконсині, і мало хто хоче залишатися тут взимку. Можливо, вони просто не бачили листа", — припускає вона.

Хоча власники будинку поки мовчать, відео швидко стало вірусним. З моменту публікації ролик набрав понад 5,3 мільйона переглядів.

"Це було божевілля. Ніколи раніше моє відео так не вибухало. Я відправила знімок екрана нареченому, коли у нас було 10 000 переглядів, а до обіду вже було 500 000", — дивується Христина.

Користувачі TikTok масово вимагають продовження історії.

"Щодня мені пишуть, коли ж буде друга частина", — розповідає дівчина. Ба більше, багато підписників надихнулися її ідеєю і теж хочуть спробувати орендувати незвичайні місця для весілля.

Хоча Христина вважає, що шанси отримати відповідь невеликі, вона все ж сподівається на щасливий результат.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я нареченої витратила 8 місяців на підготовку сюрпризу до весілля. Медді Віс разом з батьками і братами розучувала хореографію з улюбленого фільму своєї сестри Емі. Головною метою цих репетицій стало створення особливого сюрпризу.

Також стало відомо, що модель заробила понад 1 млн фунтів стерлінгів, переодягаючись в ельфа. Іві Різ почала свій кар'єрний шлях у 19 років і за 9 років стала однією з ключових фігур у мистецтві перевтілення, заслуживши прізвисько "Регіна Джордж світу косплею". Дівчина не планує зупинятися на досягнутому.