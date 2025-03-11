Влюбились в особняк: пара написала письмо владельцам дома с неожиданной просьбой (видео)

Кристина Буткус и ее жених активно готовятся к свадьбе. Однако поиск подходящего места осложняется тем, что они находятся в процессе переезда и покупки дома. В надежде найти идеальное место для торжества пара написала письмо соседям с просьбой о помощи.

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Молодая пара из Висконсина (США), Кристина Буткус и ее жених, превратили поиск места для свадьбы в необычное приключение, которое привлекло внимание миллионов пользователей TikTok. Они влюбились в красивый особняк в своем районе и, недолго думая, решили рискнуть — оставили его владельцам письмо с просьбой разрешить провести там их торжество.

Кристина и ее жених обручились прошлым летом и активно готовятся к свадьбе, планируя отметить ее уже этой осенью. Однако поиск подходящего места осложняется тем, что они одновременно находятся в процессе переезда в Саванну, штат Джорджия, и покупки дома. Пара хотела бы сэкономить на свадебном торжестве, чтобы вложить больше средств в жилье.

"Мы всегда шутили о том, как прекрасно было бы пожениться в этом особняке, когда проходили мимо него во время прогулок", — рассказывает Кристина.

Однажды вечером, после нескольких бокалов вина, пара решила действовать и написала письмо владельцам дома. В нем они рассказали немного о себе и объяснили, что пытаются найти доступное место для свадьбы. Вскоре Кристина опубликовала видео об этом в TikTok. На кадрах показано, как они сначала осматривают особняк, а затем ночью тайком опускают письмо в почтовый ящик.

На данный момент ответа от владельцев дома так и не поступило, но Кристина надеется, что они просто уехали на зимний сезон.

"Мы в Висконсине, и мало кто хочет оставаться здесь зимой. Может быть, они просто не видели письмо", — предполагает она.

Хотя владельцы дома пока молчат, видео быстро стало вирусным. С момента публикации ролик набрал более 5,3 миллиона просмотров.

"Это было безумие. Никогда раньше мое видео так не взрывалось. Я отправила скриншот жениху, когда у нас было 10 000 просмотров, а к обеду уже было 500 000", — удивляется Кристина.

Пользователи TikTok массово требуют продолжения истории.

"Каждый день мне пишут, когда же будет вторая часть", — рассказывает девушка. Более того, многие подписчики вдохновились ее идеей и тоже хотят попробовать арендовать необычные места для свадьбы.

Хотя Кристина считает, что шансы получить ответ невелики, она все же надеется на счастливый исход.

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