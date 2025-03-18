Не одразу помітила: відвідувачка ресторану здивувалася дивному повідомленню в чеку (фото)

Незвичайний напис у рахунку за вечерю в ресторані про заборону чайових викликав дискусії про справедливість такої системи оплати.

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Мешканка Лос-Анджелеса Дженна, яка відвідала ресторан KazuNori, зіткнулася з несподіваною заявою в чеку. Незвичайний підхід до оплати викликав бурхливі обговорення після того, як вона опублікувала фото рахунку на Reddit.

"Ми — заклад, де не заведено давати чайові", — було написано на чеку.

Як виявилося, ресторан справді не приймає чайові, але замість них автоматично додає 16-відсотковий збір. За словами Дженни, вона не одразу помітила цей нюанс, але загалом поставилася до нього позитивно, особливо якщо гроші рівномірно розподіляються між співробітниками.

Ресторан не приймає чайові, але замість них автоматично додає 16-відсотковий збір Фото: Reddit

Думки користувачів Reddit розділилися. Одні підтримали таку систему, зазначаючи, що це навіть вигідніше за стандартні чайові. Інші обурилися, заявивши, що ресторан міг би просто підвищити ціни, уникнувши додаткових зборів.

Керівництво KazuNori пояснило, що цей збір "не є чайовими", а йде на фінансування всіх операцій ресторану. Однак дискусія про справедливість таких зборів триває, адже багато хто вважає, що культура чайових у США вийшла з-під контролю.

Дженна, попри бурю думок, залишилася задоволена своєю вечерею: "Їжа та обслуговування були чудовими, вони були варті того".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік втік з першого побачення після простого запитання дівчини. За його словами, інцидент стався, коли жінка запитала, що він шукає в партнері. У відповідь на запитання він лише сказав, що шукає впевнену в собі людину, і що стосунки мають будуватися природно, але це не сподобалося його супутниці.

Також стало відомо, що спадкоємиця мільярдера чекала 2 години в черзі, щоб влаштуватися у свій же ресторан. Лінсі Снайдер відмовилася від привілеїв своєї сім'ї і пройшла шлях від рядового співробітника до глави мережі закладів обслуговування. Колеги не знали, ким вона є насправді, а керівник ставився до неї так само, як і до всіх нових працівників.