У Німеччині ШІ буде з'ясовувати, хто з містян не сортує сміття і блокуватиме їм доступ до контейнера

У Німеччині залучили штучний інтелект для того, щоб з'ясувати, хто неправильно сортує сміття. Таких порушників каратимуть штрафом, а допоки вони його не сплатять, не матимуть доступу до контейнерів.

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Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що від 1 травня по всій Німеччині набувають чинності нові правила щодо сортування біологічних відходів. За новими правилами, тепер в органічному смітті не може бути понад 3% сторонніх домішок, з яких пластик може становити не більше 1%.

Для виявлення порушників в окремих регіонах почали застосовувати штучний інтелект.

Так, наприклад, у Баден-Вюртембергу планують використовувати системи на базі ІІ, щоб розпізнавати порушників сортування сміття. У сусідньому Альб-Дунай вже восени перевірять близько 2100 контейнерів візуально, а на контейнерах з'являться кольорові бирки: зелені — означатимуть, що все гаразд, жовті — що є невеликі порушення. Якщо ж контейнер матиме червону бірку — представники комунальних служб таке сміття просто не забиратимуть.

В Ульмі біоконтейнери зможуть блокувати дистанційно. Доступ до них відкриється лише після сплати штрафу 25 євро. А в Мюнхені вже зараз тестують сміттєвоз, оснащений камерою з ІІ, яка розпізнає сторонні предмети у біосмітті.

В окремих містах є навіть системи, які дозволяють розпізнати, з якої саме квартири викинули "неправильне" сміття", а за систематичні порушення власника можуть навіть оштрафувати на 5 тисяч євро.

Нагадаємо, що чоловік постійно виявляв на своїй ділянці упаковки від фастфуду, паперові пакети й стаканчики. Він думав, що сміття викидають водії, які проїжджають повз, але одного разу дізнався, хто насправді був винуватцем.