Свидетельствует о высоком статусе: в Помпеях раскопали уникальный погребальный рельеф (фото)

В Помпеях, Италия, археологи обнаружили погребальный рельеф мужчины и женщины почти в натуральную величину. Эта находка в некрополе Порта Сарно позволяет по-новому взглянуть на погребальные обычаи и социальную иерархию древнего города.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Проект раскопок под руководством профессора Лоренса Алапонта имеет целью исследовать, как люди в Помпеях чтили память своих умерших.

Рельеф передали в Палаццо Гранде для тщательной реставрации, после чего он станет частью будущей выставки "Быть женщиной в Древних Помпеях", которая откроется 16 апреля 2025 года. Посетители смогут наблюдать за процессом реставрации в рамках выставки.

Раскопки на этой территории начались в 1990-х годах, когда во время работ на железной дороге Circumvesuviana было задокументировано более 50 кремационных захоронений, многие из которых были обозначены стелами и сложными сооружениями, в том числе большой погребальной аркой.

Нынешнее исследование, что возобновилось в июле 2024 года, обнаружило монументальную гробницу с высокой стеной с нишами, в которых был размещен новооткрытый рельеф. Величие сооружения позволяет предположить, что изображенные лица занимали значительное социальное положение. Дальнейший анализ иконографии женской фигуры указывает на то, что она могла быть жрицей Цереры, что свидетельствует о роли женщины в религиозной жизни.

Художественный стиль рельефа датируется поздним республиканским периодом, временем, когда элитные семьи укрепляли свой статус с помощью изысканных погребальных памятников. Габриэль Цухтригель, директор Археологического парка Помпей, отметил важность этих открытий для расширения знаний о внешних районах города.

Дальнейший анализ иконографии женской фигуры указывает на то, что она могла быть жрицей Цереры, что свидетельствует о роли женщины в религиозной жизни. Фото: Alfio Giannotti/Parco archeologico di Pompei

Археологи, архитекторы, реставраторы и антропологи, привлеченные к проекту, тщательно проанализировали останки, обнаруженные в некрополе Порта Сарно. Их предварительные выводы, опубликованные в электронном журнале "Раскопки Помпей", касаются идентичности фигур и погребальных практик, связанных с их захоронением.

Среди найденных артефактов — фрагменты керамики и стеклянные баночки для мазей, которые, вероятно, использовали в церемониях. Эти ритуалы играли важную роль в погребальных обычаях, помогая маскировать запахи и создавать торжественную атмосферу.

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