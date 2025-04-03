Свідчить про високий статус: у Помпеях розкопали унікальний поховальний рельєф (фото)

У Помпеях, Італія, археологи виявили поховальний рельєф чоловіка і жінки майже в натуральну величину. Ця знахідка в некрополі Порта Сарно дозволяє по-новому поглянути на поховальні звичаї та соціальну ієрархію стародавнього міста.

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Про це пише Arkeonews.

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Проєкт розкопок під керівництвом професора Лоренса Алапонта має на меті дослідити, як люди в Помпеях вшановували пам'ять своїх померлих.

Рельєф передали до Палаццо Гранде для ретельної реставрації, після чого він стане частиною майбутньої виставки "Бути жінкою в Стародавніх Помпеях", що відкриється 16 квітня 2025 року. Відвідувачі матимуть змогу спостерігати за процесом реставрації в рамках виставки.

Розкопки на цій території розпочалися у 1990-х роках, коли під час робіт на залізниці Circumvesuviana було задокументовано понад 50 кремаційних поховань, багато з яких були позначені стелами та складними спорудами, в тому числі великою похоронною аркою.

Нинішнє дослідження, яке відновилося в липні 2024 року, виявило монументальну гробницю з високою стіною з нішами, в яких був розміщений нововідкритий рельєф. Велич споруди дозволяє припустити, що зображені особи займали значне соціальне становище. Подальший аналіз іконографії жіночої фігури вказує на те, що вона могла бути жрицею Церери, що свідчить про роль жінки в релігійному житті.

Художній стиль рельєфу датується пізнім республіканським періодом, часом, коли елітні сім'ї зміцнювали свій статус за допомогою вишуканих поховальних пам'ятників. Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпей, наголосив на важливості цих відкриттів для розширення знань про зовнішні райони міста.

Подальший аналіз іконографії жіночої фігури вказує на те, що вона могла бути жрицею Церери, що свідчить про роль жінки в релігійному житті. Фото: Alfio Giannotti/Parco archeologico di Pompei

Археологи, архітектори, реставратори та антропологи, залучені до проєкту, ретельно проаналізували останки, виявлені в некрополі Порта Сарно. Їхні попередні висновки, опубліковані в електронному журналі "Розкопки Помпей", стосуються ідентичності фігур та поховальних практик, пов'язаних з їхнім похованням.

Серед знайдених артефактів — фрагменти кераміки та скляні баночки для мазей, які, ймовірно, використовували в церемоніях. Ці ритуали відігравали важливу роль у поховальних звичаях, допомагаючи маскувати запахи та створювати урочисту атмосферу.

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Їх розкидали велетні: звідки з'явилися ератичні валуни на півночі Польщі

Відкриття демонструють складність поховальних традицій та суперечать попереднім припущенням про гендерні ролі в римському суспільстві. Подальші дослідження цього місця обіцяють поглибити розуміння життя і смерті в античному місті.

Раніше Фокус писав про неочікувані відкриття в Ноттінгемі, Англія. Воно ховає під своїми вулицями розгалужену мережу висічених вручну печер, вік яких сягає понад тисячу років.

Також ми розповідали про походження міфічних валунів, розкиданих у північній Польщі. Ці утворення, відомі як ератичні або блукаючі валуни, здавна інтригували науковців і надихали місцеві громади на створення фольклору.