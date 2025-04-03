Їх розкидали велетні: звідки з'явилися ератичні валуни на півночі Польщі

Нещодавнє дослідження вивчало як геологічне, так і міфічне значення великих зміщених каменів, розкиданих по всій північній Польщі. Ці утворення, відомі як ератичні або блукаючі валуни, здавна інтригували науковців і надихали місцеві громади на створення фольклору.

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Про це пише Heritage Daily.

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Дослідження, проведене за підтримки Національного наукового центру Польщі, проливає світло на те, як ці камені опинилися на своїх нинішніх місцях, і на легенди, які їх оточують.

Ератичні валуни — це каміння, яке було перенесене далеко від свого первісного джерела, часто льодовиками в доісторичні періоди. Їхній склад відрізняється від навколишніх корінних порід, що робить їх особливими елементами ландшафту.

Доктор Роберт Пьотровскі, етнолог, який очолює дослідження, наголосив на ролі геологічних методів у відстеженні походження цих каменів.

"Геолог або петролог може точно сказати, звідки походить той чи інший камінь, а завдяки радіоізотопним дослідженням визначити, як довго він перебуває на поверхні землі й скільки років мають різні пошкодження на його власній поверхні", — пояснив вчений.

Століття тому люди, які жили поблизу цих валунів, не знали про льодовикові процеси та натомість вигадували власні пояснення. Деякі з найстаріших легенд описують морозних велетнів, які розкидають каміння по землі або приносять його з далеких замерзлих регіонів.

Інші історії розповідають про надприродних істот, зокрема про диявола, який використовував ці скелі для нападу на села чи церкву. Фольклор також пов'язує валуни з чаклунством, розповідаючи про людей, перетворених на камінь, або про місця, де відьми збиралися для ритуалів.

Окрім наукового значення, ератичні валуни мають культурну цінність.

"Камінь ідентифікується історією і таким чином стає частиною культурного ландшафту. Тому що такий наратив краще впливає на уяву і дозволяє нам запам'ятати інформацію краще, ніж сухе пояснення з енциклопедії", — зазначив доктор Пьотровскі.

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Ці валуни слугують сполучною ланкою між природничою історією та людськими розповідями, зберігаючи як геологічні записи, так і багатовікові традиції.

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