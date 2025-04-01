У Німеччині знайшли одразу два рідкісних артефакти: їм 3000 років (фото)

У Нижній Саксонії, Німеччина, археологи знайшли пару кинджалів бронзової доби, вік яких оцінюється приблизно в 3000 років. Відкриття відбулося поблизу Кутенхольца, муніципалітету в районі Штаде, на місці, яке спочатку виявили у 2017 році, коли металошукачі знайшли фрагменти леза, схожі на нещодавно відкопану зброю.

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Про це пише Heritage Daily.

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З 2024 року дослідники з Гамбурзького університету проводять геомагнітні дослідження в цьому районі. Цей метод виявляє тонкі варіації магнітного поля, спричинені похованими об'єктами, що дозволяє фахівцям візуалізувати те, що лежить під землею.

Декілька аномалій вимагали ретельнішого дослідження, що спонукало до розкопок, які виявили два бронзові кинджали, поховані лише на глибині 30 сантиметрів під поверхнею. Районний археолог Даніель Ньослер зазначив, що артефакти залишилися недоторканими, попри багаторічну сільськогосподарську діяльність у цьому регіоні.

Кинджали виготовлені з бронзи, сплаву міді та олова, і датуються приблизно 1500 роком до н. е., що відносить їх до того ж періоду, що й Небесний диск із Небри Фото: University of Hamburg

Заява з Порталу обслуговування округу Штаде підтвердила, що кинджали виготовлені з бронзи, сплаву міді та олова, і датуються приблизно 1500 роком до н. е., що відносить їх до того ж періоду, що й Небесний диск із Небри. Професор Тобіас Мьорц, фахівець з бронзового віку з Гамбурзького університету, припускає, що зброя найімовірніше була церемоніальною, а не призначеною для бою.

Їхнє розташування — навмисно розміщене вертикально на найвищому підвищенні в цій місцевості — ще більше підтверджує ідею, що це були ритуальні підношення, оскільки не знайдено жодних пов'язаних з ними поховань.

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Кинджали передали до Гамбурзького університету для консервації та подальшого вивчення. Їхній аналіз може дати додаткову інформацію про вірування і практики суспільств бронзового віку в цьому регіоні.

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