В Германии нашли сразу два редких артефакта: им 3000 лет (фото)

В Нижней Саксонии, Германия, археологи нашли пару кинжалов бронзового века, возраст которых оценивается примерно в 3000 лет. Открытие произошло вблизи Кутенхольца, муниципалитета в районе Штаде, на месте, которое первоначально обнаружили в 2017 году, когда металлоискатели нашли фрагменты лезвия, похожие на недавно откопанное оружие.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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С 2024 года исследователи из Гамбургского университета проводят геомагнитные исследования в этом районе. Этот метод обнаруживает тонкие вариации магнитного поля, вызванные захороненными объектами, что позволяет специалистам визуализировать то, что лежит под землей.

Несколько аномалий требовали тщательного исследования, что побудило к раскопкам, которые обнаружили два бронзовых кинжала, похороненные только на глубине 30 сантиметров под поверхностью. Районный археолог Даниэль Ньослер отметил, что артефакты остались нетронутыми, несмотря на многолетнюю сельскохозяйственную деятельность в этом регионе.

Кинжалы изготовлены из бронзы, сплава меди и олова, и датируются примерно 1500 годом до н. э., что относит их к тому же периоду, что и Небесный диск из Небры. Фото: University of Hamburg

Заявление из Портала обслуживания округа Штаде подтвердило, что кинжалы изготовлены из бронзы, сплава меди и олова, и датируются примерно 1500 годом до н. э., что относит их к тому же периоду, что и Небесный диск из Небры. Профессор Тобиас Мерц, специалист по бронзовому веку из Гамбургского университета, предполагает, что оружие скорее всего было церемониальным, а не предназначенным для боя.

Их расположение — намеренно размещенное вертикально на самом высоком возвышении в этой местности — еще больше подтверждает идею, что это были ритуальные подношения, поскольку не найдено никаких связанных с ними захоронений.

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Кинжалы передали в Гамбургский университет для консервации и дальнейшего изучения. Их анализ может дать дополнительную информацию о верованиях и практиках обществ бронзового века в этом регионе.

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