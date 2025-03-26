Крепость или гробница: израильские археологи раскопали странное сооружение в Иудейской пустыне (видео)

Во время раскопок вблизи Нахаль-Зохара археологи обнаружили древнее сооружение. Его первоначальное назначение неизвестно, однако ученые предполагают, что оно могло быть крепостью.

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В Иудейской пустыне археологи обнаружили большое пирамидальное сооружение, которому 2200 лет. Это место, расположенное в 20 километрах к югу от Масады, Израиль, является объектом постоянных исследований, направленных на выявление и сохранение древних артефактов, пишет Arkeonews.

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Раскопки под руководством Израильского управления древностей (IAA) показали, что сооружение, построенное из массивных вручную обтесанных камней, достигает пяти-шести метров в высоту. Хотя сначала подозревали, что это место захоронения, новые находки указывают на более сложную историю.

Среди найденных артефактов — папирусные свитки, бронзовые сосуды, остатки древней мебели, монеты и текстильные изделия. Исследователи теперь считают, что сооружение могло сначала служить крепостью, которая защищала важный торговый путь, прежде чем его перепрофилировали в монументальную гробницу.

Доктор Эйтан Кляйн, соруководитель раскопок, пояснил, что предварительные оценки указывали на гробницу, но по мере того, как раскопки прогрессировали, форма первоначальных стен позволила предположить, что сооружение функционировало как башня или крепость в эллинистическую эпоху.

Среди найденных артефактов — папирусные свитки, бронзовые сосуды, остатки древней мебели, монеты и текстильные изделия Фото: IAA

Этот период ознаменовался доминированием Птолемеев, греческой династии, которая контролировала этот регион. Крепость, вероятно, играла стратегическую роль в защите главной дороги между Эдомом (современная Иордания) и Газой, возможно, служила пунктом сбора налогов.

Раскопки являются частью более широкой инициативы, начатой восемь лет назад для защиты археологических памятников от разграбления и несанкционированных раскопок. В рамках проекта, финансируемого Министерством наследия и IAA, было нанесено на карту 180 километров скал и задокументировано около 900 пещер, а также найдено тысячи артефактов.

Засушливые условия пустыни помогли сохранить деликатные органические материалы, в том числе папирус с греческими надписями, который может содержать налоговые записи. Также найдены многочисленные монеты времен Птолемеев и Селевкидов, дающие ценную информацию о хронологии и культурных влияниях на месте находки.

Несмотря на мародерства, археологам удалось обнаружить различные артефакты, в частности деревянные инструменты и текстиль. Также исследователи обнаружили монеты, отчеканенные во времена Антиоха IV Эпифана, исторической фигуры, связанной с историей Хануки. Эти находки подтверждают, что сооружение использовалось в течение III и начала II веков до н. э. Однако причины его окончательного запустения остаются неопределенными.

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Продолжая раскопки, археологи надеются выяснить первоначальную функцию здания — служило ли оно прежде всего военным форпостом, церемониальным местом, или чем-то другим. Текущая работа не только способствует пониманию древних поселений в регионе, но и привлекает к раскопкам волонтеров, способствуя привлечению общественности к археологическим исследованиям.

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