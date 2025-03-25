Таинственный соперник Месопотамии: что известно о Джирофтской культуре (фото)

Исследуя памятники и артефакты Джирофтской культуры, археологи нашли подтверждение высокого уровня развития этой цивилизации. По мнению ученых, это было общество, которое занималось технологическим, художественным и административным развитием.

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Недавние раскопки на юго-востоке Ирана раскрыли новые подробности о Джирофтской культуре, которая процветала около 5000 лет назад в долине Халил Руд. Это общество бронзового века было важным культурным центром и могло конкурировать с Месопотамией по своему значению, пишет Arkeonews.

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Археологи, работающие на курганах Конар Сандал, обнаружили глиняные и каменные таблички с иероглифами, которые, как полагают, были предшественниками эламской письменности.

Таблички, найденные в этом регионе, а также в таких местах, как Тепе Сиалк и Тепе Яхья, свидетельствуют о том, что ранняя письменность могла развиваться на Иранском плато независимо.

Текущие исследования имеют целью расшифровать эти надписи, предлагая дальнейшее понимание истоков письменной коммуникации. Это открытие противоречит представлению о том, что Месопотамия была единственным источником этих достижений, открывая новые дискуссии о ранней цивилизации.

Ученые обнаружили множество артефактов, которые демонстрируют технологическую и художественную изощренность культуры Джирофт Фото: Iran Atlas

На протяжении многих лет ученые признавали роль Персидского плато в истории, но только недавние раскопки предоставили веские доказательства.

Предыдущие усилия были сосредоточены на защите доисторических некрополей от разграбления, однако они обнаружили множество артефактов, демонстрирующих технологическую и художественную изощренность Джирофтской культуры.

Археолог Юссоф Маджидзаде в 2003 году предположил, что Джирофт может быть связан с Араттой, легендарным царством, описанным в шумерских текстах. Однако эта гипотеза остается дискуссионной, некоторые эксперты предполагают связь с царством Мархаши, упомянутым в месопотамских источниках.

Археологи, работающие на курганах Конар Сандал, обнаружили глиняные и каменные таблички с иероглифами, которые, как полагают, были предшественниками эламской письменности Фото: Majidzadeh, Yousef. “The Land of Aratta.” Journal of Near Eastern Studies 35, no. 2 (1976): 105-13.

Художественные и архитектурные находки еще больше усиливают историческое значение этой цивилизации. Сложная иконография, найденная на артефактах, имеет заметное сходство с месопотамскими традициями, с изображениями различных существ, таких как быки и орлы.

Некоторые узоры также намекают на темы, связанные с потопами, напоминая древние шумерские рассказы. Присутствие зиккуратоподобных сооружений в художественных мотивах свидетельствует об углубленном понимании монументальной архитектуры, потенциально предшествующей подобным сооружениям в Месопотамии.

На некоторых артефактах изображены сакральные символы, что указывает на связь с религиозными практиками, которые позже появились в месопотамских городах Фото: Musée Barbier-Mueller, Geneva

Долина Халил Руд, к югу от Кермана, обеспечивала уникальную среду для этой цивилизации. Высокие горы окружали пальмовые сады, создавая ландшафт, благоприятный для заселения и архитектурного развития.

Раскопки обнаружили доказательства городского планирования, в частности валы из необожженного кирпича и террасные сооружения, демонстрирующие сложность проектирования города Джирофт.

Таблички, найденные в этом регионе, а также в таких местах, как Тепе Сиалк и Тепе Яхья, свидетельствуют о том, что ранняя письменность могла развиваться на Иранском плато независимо Фото: Wikipedia

Одним из самых ярких аспектов художественного наследия Джирофтской культуры является изображение архитектурных элементов на различных объектах. На цилиндрических сосудах детально изображены фасады, пилястры и ступенчатые конструкции, напоминающие ранние зиккураты.

На некоторых артефактах изображены сакральные символы, что указывает на связь с религиозными практиками, которые позже появились в месопотамских городах. Датировка этих объектов примерно 3100-2600 годами до н. э. повышает вероятность того, что подобные архитектурные концепции могли зародиться в Персии, прежде чем распространиться в Месопотамии.

Исследователи также обнаружили большую коллекцию резных каменных артефактов, среди которых вазы, статуэтки и церемониальные предметы, украшенные сложными узорами Фото: Arkeonews

Исследования под руководством Маджидзаде также обнаружили большую коллекцию резных каменных артефактов, преимущественно из хлорита. Среди них вазы, статуэтки и церемониальные предметы, украшенные сложными узорами, отражающими высокий уровень мастерства.

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Артефакты и архитектурные остатки Джирофтской культуры предоставляют ценные свидетельства об их развитом обществе, которое занималось технологическим, художественным и административным развитием. Эти открытия не только переосмысливают региональную историю, но и побуждают к более широкой переоценке ранних цивилизаций, которые формировали человеческое развитие.

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